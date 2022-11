Le uscite Star Comics del 16 novembre 2022

Tra le uscite manga Star Comics del 16 novembre 2022 si segnala il secondo volume di Soloist in a Cage,, oltre alle nuove uscite di Dragon Ball Ultimate Edition e Detective Conan New Edition. Per quanto riguarda i fumetti europei, per l’etichetta Astra esce il terzo capitolo di Hitler è Morto.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 novembre 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potere anche consultare i vari annunci fatti a Lucca Comics dalla casa editrice.

Uscite manga Star Comics del 16 novembre 2022

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 12

GREATEST n.265

di Clamp

€ 4,50

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

Mettendo insieme frammenti di memorie, Sakura e i suoi amici hanno capito che Kaito ha fatto ricorso alla magia del tempo. Seguendo il proprio istinto, Sakura decide di fidarsi di Akiho, che vive insieme a Kaito, e accetta di prendere parte alla recita della scuola. Sia lei che Akiho interpreteranno il ruolo di Alice…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 29

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Si conclude il caso delle aggressioni alle ragazze accomunate da un look appariscente. Ma qual è il vero movente del maniaco, e cos’ha a che fare questa brutta faccenda col passato dell’ispettore Megure? Per Conan, Kogoro e Ran sarà poi la volta di tornare a Osaka su invito di Hattori, dove tre importanti atleti del passato stanno per inaugurare il loro ristorante. Tra questi c’è anche Ray Curtis, un calciatore che Shinichi ammira moltissimo. Purtroppo, però, nell’albergo al di sopra del locale si verifica un omicidio!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 7

di Akira Toriyama

€ 15,00

Goku sconfigge il killer Taobaibai e si dirige di gran carriera verso la sede del Red Ribbon. Anche qui dimostra tutta la sua forza e alla fine riesce ad avere la meglio su Black, lo scaltro segretario del Comandante Red. Ora resta solo una sfera da recuperare…

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 2

TECHNO n.318

di Yu Satomi

€ 6,90

Senza alcuna speranza di raggiungere un porto e costretti in una situazione senza vie di fuga, i viaggiatori diventano cibo per vampiri. Il gruppo di studenti universitari di Kakeru e i suoi amici hanno scoperto il segreto della nave, ma hanno davvero qualche possibilità di scampo?! E qual è il segreto della ragazzina di nome Noah, che incute timore perfino tra i vampiri?

RECORD OF RAGNAROK n. 12

ACTION n.343

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 5,90

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Il sesto incontro tra Shakyamuni, colui che non ha pari in tutto il creato, e Zerofuku, la divinità malvagia della leggenda, si ribalta all’improvviso! Viene inoltre rivelato il percorso per raggiungere l’illuminazione seguito da Shakyamuni, l’uomo che più di chiunque altro ha vissuto credendo nella propria strada! E per finire, nuove divinità iniziano a muoversi dietro le quinte del Ragnarok, lo scontro finale tra uomini e dei!

SANCTUARY n. 3

MUST n.133

di Ryoichi Ikegami , Sho Fumimura

€ 15,00

Chiaki Asami è un deputato, Akira Hojo uno yakuza a capo della Lega Sagara. Pur appartenendo a due mondi completamente diversi, i due uomini sono uniti da un profondo legame creatosi durante la drammatica infanzia che hanno condiviso. L’unico desiderio di entrambi è rigenerare il Giappone, che avanza verso il Ventunesimo secolo! Saranno in grado, col potere di cui dispongono, di abbattere la mentalità tradizionale che si è cristallizzata nel tempo? Il viaggio che li condurrà al Santuario, la meta cui ambiscono e che desiderano proteggere, è appena a metà strada.

SOLOIST IN A CAGE n. 2

WONDER n.120

di Shiro Moriya

€ 6,90

Alla ricerca del fratellino da cui è stata separata diversi anni prima, Chloe ottiene l’aiuto di un informatore e, puntando tutto su un flebile barlume di speranza, si inoltra in un nuovo distretto. Chi incontrerà in quel luogo terribile in cui nemmeno le guardie di Prison City hanno il coraggio di addentrarsi?

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 17

MITICO n.289

di Kore Yamazaki

€ 5,90

Il Testamento o Philomela…? Durante una festa, l’essere che li ha mescolati si confronta con la persona più importante del college per poter fuggire dall’istituto. Mentre la tensione è alle stelle, Chise ed Elias si ritrovano entrambi a dover fronteggiare un problema, ma…

Uscite Astra Star Comics del 16 novembre 2022

HITLER È MORTO n. 3

IL DOSSIER MITO

SCP EXTRA n.25

di Alberto Pagliaro , Jean-Christophe Brisard

€ 13,90

Berlino, 1946. Per Mosca, il mistero sulla morte di Hitler è ufficialmente chiuso. Il dittatore è morto. A meno che un’unità d’élite dell’Armata Rossa dia l’allarme: il Führer è stato trovato vivo. Forse è un sosia. La scoperta genera paura e dubbi. Basta questo per riaccendere le ostilità tra i due migliori servizi segreti sovietici. Da una parte l’NKVD, dall’altra il temuto servizio di controspionaggio SMERŠ. Nella massima segretezza, l’NKVD ricomincia gli interrogatori da zero e invia a Berlino il miglior esperto forense russo per indagare… Ha inizio l’Operazione Mito. Tra regolamenti di conti interni, bugie e insabbiamenti, la verità del più forte potrebbe avere la meglio…

L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto una trilogia a fumetti storicamente rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.