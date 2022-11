Chainsaw Man: l’editor del manga fa chiarezza su Denji e Makima

Chainsaw Man pone molta attenzione sui personaggi e la serie animata sviluppata da MAPPA ha iniziato ad avvicinare Denji a Makima negli episodi più recenti. A tal proposto l’editor del manga di Tatsuki Fujimoto, Shihei Lin, ha parlato della loro dinamica!

Denji si mostra come un protagonista molto diverso da quelli che abbiamo conosciuto negli altri anime shonen. Infatti ciò che lo spinge a combattere è solo perseguire i suoi desideri più elementari come mangiare del buon cibo, vivere bene e soddisfare anche i suoi impulsi sessuali. A svolgere un ruolo importante in tutto questo per lui è proprio Makima.

Denji è da subito rimasto attratto da Makima, e avvicinarsi a lei è l’unico motivo per aver iniziando a combattere contro i diavoli. Nell’ultimo episodio della serie, Makima offrire il suo corpo a Denji se riesce a sconfiggere un diavolo potente e pericoloso.

L’editor dietro di Chainsaw Man però si è espresso lasciando un messaggio più dettagliato relativo alla dinamica che sta dietro il rapporto tra Denji e Makima.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter SHIHEILIN. Di seguito riportiamo il contenuto del messaggio dell’editor:

L’editor si è concentrato in particolare sulla descrizione di Makima, relativa al peso più emotivo dell’intimità fisica. È su questo che l’editor vuole cercare di portare l’attenzione dei fan. Inizia riportando le parole di Makima, seconda la quale riguardo le cose “indecenti”, più si capisce l’altra persona, meglio ci si sente.

Sono queste le parole che vuole riescano a raggiungere molti giovani. È una scena che spinge Shihei Lin a pensare che non sia il piacere di una relazione momentanea, ma la gioia di una vita costruita con cura.

All’inizio dell’episodio quando Denji tocca il petto di Power, sente che l’intimità fisica sia piuttosto vuota. Soprattutto priva di una connessione emotiva con l’altra persona. Era una sensazione completamente diversa rispetto a quella relativa alla donna che gli piaceva davvero.

Da questo momento Denji trova la passione di cui aveva bisogno per diventare il cacciatore di diavoli che Makima voleva che fosse.