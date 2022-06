Tra le uscite J-POP Manga del 15 giugno 2022 troviamo una nuova opera che va ad aggiungersi alla Osamushi Collection, Alabaster 1 (di 2). La storia del villain più malvagio e celebre del Maestro Osamu Tezuka: un personaggio segnato dal razzismo e dalla discriminazione che decide di vendicarsi nei confronti della società che lo ha condannato a causa del colore della sua pelle. Una storia piena di malvagità e priva di eroi che al tempo della sua pubblicazione sconvolse i fan del Dio del Manga.

Continuano Atom the Beginning 13, Call of the Night 2, Komi can’t communicate 19, Non tormentarmi, Nagatoro! 9, Showa 3 e Kakegurui Midari 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 15 giugno 2022, ricordandovi anche i nuovi titoli annunciati per il 2022.

Le uscite J-POP Manga del 09 giugno 2022

Call of the Night 2

di Kotoyama

Prezzo: € 6,50

Il bacio che Nazuna ha dato a Ko la scorsa notte ha prodotto un cambiamento nel cuore del ragazzo. E Akira, che invita l’amico d’infanzia a tornare a scuola, aprteciperà alle loro pazze nottate?!

Komi can’t communicate 19

di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

È trascorso un anno e mezzo dall’inizio delle superiori e le amicizie di Komi sono sempre più variegate. L’inverno è ormai alle porte e a riscaldare le sue giornate sono nuove esperienze. Ma una conversazione con tre sconosciute metterà alla prova la sua maturazione… Inoltre, arriva il momento in cui un certo gruppo di ragazzi si riunisce per fantasticare sille compagne di scuola!

Non tormentarmi, Nagatoro! 9

di nanashi

Prezzo: € 6,00

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Showa 3

di Shigeru Mizuki

Prezzo: € 19,00

Uno dei più grandi capolavori del manga arriva finalmente in Italia! In quest’opera in parte autobiografica, il maestro Shigeru Mizuki ripercorre con il suo stile unico la storia del Giappone del periodo Showa (1926-1989), accompagnandoci nei momenti chiave del ventesimo secolo attraverso gli occhi di un narratore sensibile e onesto.

Alabaster 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

Prezzo: € 14,00

Respinto dalla donna che ama a causa del colore della sua pelle, l’acclamato atleta afroamericano James Block impazzisce di rabbia e la aggredisce, finendo così in carcere. Lì incontra un vecchio, una sorta di oscuro “abate Faria” che gli dona una terribile eredità: un raggio che può rendere invisibili. Al suo rilascio, James non esita a far uso di quest’invenzione ma riesce a rendere trasparente solo lo strato superficiale della sua pelle. Prigioniero di un nuovo e mostruoso aspetto, travolto dal senso di ingiustizia e dalla disperazione, egli assume così le vesti di Alabaster, un villain perverso e complesso, segnato dall’odio indicibile per il genere umano.

Atom the beginning 13

Di Tetsuro Kasahara, Makoto Tezuka, Masami Yuki

Prezzo: € 6,90

Tenma e Ochanomizu, futuri creatori di Astro Boy, sono ancora due semplici studenti ma già pionieri nel campo dell’intelligenza artificiale. Le autorità sembrano però voler soffocare nel sangue la nascita dei primi robot senzienti, specialmente dopo un misterioso incidente che tutti sembrano voler dimenticare… Un seinen spettacolare dai disegni elegantissimi.

Kakegurui Midari 4

di Homura Kawamoto e Yuuichi Hiiragi

Prezzo: € 6,90

Ultimo volume dell’atteso prequel in cui scopriamo il passato di Midari Ikishima e come è entrata nel Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Hyakkao, l’istituto frequentato dai rampolli delle élite e nel quale i rapporti di forza fra gli studenti sono stabiliti dall’abilità nelle scommesse e nel gioco d’azzardo. Quali sono i segreti di Midari e cosa lega la sua ascesa alla sfortunata compagna di scuola Nureba Ayame?

