Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-06-01T18:00:57+02:00 Autori: Kotoba Inoya Casa Editrice: J-POP Provenienza: Giappone Prezzo: € 6,50 Brossurato con sovrac. – B/N Data di pubblicazione: 25/05/2022

Smile down the Runway Vol.1 – La forza e la grinta delle grandi ambizioni – Recensioni Express

Smile down the Runway è una storia vera, prega di cuore e di coraggio e ricalca la passione e i sogni vividi di un periodo importante per ogni essere umano: l’adolescenza.

Un tassello così importante, pesante, passeggero, è il fulcro di questo manga, una storia delicata catapulta due ragazzi puri e innocenti un mondo duro, cupo e cattivo, pronto a divorarli ad ogni minimo e impercettibile errore.

Un manga sulla formazione e la vera realizzazione di un sogno, insieme alle invadenti e impreviste difficoltà che esso comporta.

Il sogno di Chiyuki Fujito è sfilare alla settimana della moda di Parigi, ma è alta solamente un metro e cinquantotto! Tutti le ripetono che è troppo bassa per diventare una modella, ma Chiyuki non si dà per vinta.

Nonostante le sue improbabili ambizioni, lei per prima cerca di dissuadere il suo squattrinato compagno di classe Ikuto Tsumura, che insegue il sogno di diventare un grande stilista. Per questo, i due inseguiranno con tenacia i loro sogni e i loro obiettivi!



La protagonista Chiyuki Fujito, da come avete avuto modo di leggere, è costretta a combattere l’invalicabile muro del pregiudizio e dei preconcetti inerenti al mondo dell’alta moda, che ancora oggi pone dei canoni davvero rigorosi e ristretti, anche se pian piano il tutto sembra avere un altro volto.

Nonostante il suo enorme talento, comprensivo di una bellezza comunque delicata e davvero singolare, la protagonista punta davvero in alto e cerca, tramite anche l’ausilio di suo padre stilista, un posto nel mondo, un posto in una delle passerelle più importanti inerenti al “pattern” della moda.

Una lotta non solo esterna ma anche interna, data l’enorme valenza psicologica e l’immenso e complesso desiderio della protagonista.<

Il muro invalicabile ma spesso e volentieri fragile può essere superato quando si è in due in questa avventura e proprio per questo la nostra Chiyuki fa affidamento al suo amico/stilista autodidatta Ikuto Tsumura.

Ikuto Tsumura è il volto del sacrifico e del cuore infranto. Nella sua famiglia tutti hanno un talento ma la mancanza di denaro ha costretto a numerose rinunce, compresa quella di studiare all’Accademia della Moda.

La povertà e il dolore di un talento perduto sono all’ordine del giorno e proprio per questo la scelta del personaggio in questione è ampiamente accattivante e argomentativa.

Un interessante duo, scoppiettante e nonostante tutto colmo di energie. Le difficoltà si superano, si soffre, si piange ma alla fine con la forza di volontà, il talento e la voglia di fare, una stella brillerà nel cielo per tutti e noi dobbiamo solo raccoglierla, per sancire il frutto di numerosi sacrifici e rimpianti.

Kotoba Inoya ha uno stile leggero, pulito, diretto e quando serve fortemente didascalico. La minuziosa ricerca e perfezione nel disegnare un realismo efficace, veritiero ed esaustivo trova conforto in dialoghi semplici e poco articolati, coronati da delle tavole armoniose e davvero eleganti. Un manga che trasuda moda da tutti i punti (o sottopunti, vedete voi ndr).