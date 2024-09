Dragon Ball Daima: il Super Saiyan 4 diventerà ufficiale?

Dragon Ball Daima è a poche settimane dalla prima puntata e, nonostante ci siano ancora molte domande sulla nuova serie anime, l’ultimo trailer ha dato ai fan molto più di quanto si aspettassero. La prossima serie televisiva non sarà un sequel di Dragon Ball Super, ma sta incorporando aspetti della sua storia da diversi elementi apparsi negli spin-off del franchise. I materiali promozionali hanno rivelato che sia Dragon Ball Heroes che GT avranno i loro componenti presenti in Daima. Tra questi ci sono le versioni in miniatura dei Guerrieri Z e del Reame dei Demoni. Tenendo presente questo, è possibile teorizzare che anche il Super Saiyan 4 farà parte dell’anime.

Questa amatissima trasformazione è apparsa per la prima volta come il livello successivo di Super Saiyan in Dragon Ball GT. Invece di raggiungere la forma subendo tramite processi tradizionali (disperazione o intenso allenamento) Goku è riuscito ad affrontare questa trasformazione con un piccolo aiuto dai Kaioshin. Di fronte alla nuova minaccia di Baby, Son ha recuperato la sua coda scatenato il vero potere dei Saiyan. Con il pianeta Terra che fungeva da luna, Goku è diventato prima un Golden Oozaru, solo per prendere il controllo del suo corpo e trasformarsi nel Super Saiyan 4 che tutti conoscono.

Sebbene sia lontano dall’essere confermato, c’è motivo di credere che il Super Saiyan 4, o una sorta di iterazione di questa forma, potrebbe arrivare a Daima. Ambientato tra la morte di Kid Buu e l’inizio di Dragon Ball Super, “Mini Goku” e i suoi alleati cercheranno in tutti i modi di tornare come prima. A causa di una cospirazione che si svolge nell’ombra, Goku si mette in viaggio per trovare le sfere del drago e tornare alla normalità. Questa trama suona abbastanza familiare a quella di Grand Tour e, sebbene non ci siano Trunks e Pan, molti fan credono che Daima potrebbe essere stato un modo per il defunto creatore Akira Toriyama di dare il suo tocco personale agli spin-off del franchise, rendendoli suoi.

Oltre agli elementi di GT, alcuni aspetti principali di Daima sono quelli chiave di Dragon Ball Heroes. Apparso per la prima volta come gioco arcade in Giappone, Heroes ha poi ricevuto un adattamento manga e anime, consentendo a quasi tutti gli elementi della serie shonen di arrivare sul piccolo schermo. Adesso il Regno dei Demoni sarà centrale nella nuova storia, che darà regolarmente ai Guerrieri Z sia alleati con cui fare squadra che nemici contro cui combattere.

Fonte – Comicbook