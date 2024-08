Dragon Ball Super: Toyotaro promette il ritorno del manga

Sono passati alcuni mesi da quando Dragon Ball Super è andato in pausa, lasciando i fan del orfani di Son Goku e a chiedersi quando sarebbe tornato in azione. Tutto è accaduto per una ragione molto precisa. All’inizio di quest’anno, la morte del mangaka Akira Toriyama ha sconvolto tutti i fan da ogni porta del mondo, in quanto inaspettata e arrivata nel momento più inopportuno, visiti i progetti in lavorazione per il franchise. Uno di questi è un nuovo anime in lavorazione e il manga in corso che al momento ha sospeso la sua pubblicazione e tutti sono curiosi di sapere se il manga tornerà. E secondo Toyotaro, la serie è tutt’altro che finita.

Di recente, il mangaka di Dragon Ball Super ha rilasciato un’intervista con V-Jump, e ha parlato del futuro del manga. Il mangaka ha parlato di un recente sondaggio in cui i fan hanno classificato i migliori combattimenti del franchise. Alla fine della chiacchierata, Toyotaro ha promesso che avrebbe disegnato ancora più battaglie, quindi vuole che i fan continuino a seguire il suo lavoro in futuro.

“Non mi fermerò qui! Ho intenzione di continuare a inventare un sacco di scontri emozionanti per i fan. Spero che continuerete tutti a seguire il mio lavoro!” Afferma Toyotaro.

Nel contesto dell’intervista, è chiaro che Toyotaro non ha ancora finito con Dragon Ball, quindi è un sospiro di sollievo. Super è andato in pausa dopo la pubblicazione del capitolo 103 che ha concluso l’arco narrativo dell’arco Super Hero. Il capitolo è stato pubblicato non molto tempo dopo la notizia della morte di Toriyama e, in seguito Shueisha ha comunicato che il manga sarebbe andato in pausa. Ad oggi, non c’è una data di ritorno per Dragon Ball Super, ma i fan sperano che Toyotaro riprenderà a lavorare sulla serie al più presto.

Dopotutto, Toyotaro ha lavorato a stretto contatto con Toriyama su Super per anni. Infatti, Toyotaro è considerato come l’apprendista di Toriyama proprio per la longeva collaborazione al manga. Pertanto, ci sono poche persone più adatte di Toyotaro a proseguire le avventure di Goku e dei Guerrieri Z.

Fonte – Comicbook