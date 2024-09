One Piece: il manga introduce un nuovo Astro di Saggezza

Il manga di One Piece si trova nella saga finale che è iniziata con l’arco di Egghead. In questo modo Oda ha avuto modo di introdurre alcuni personaggi e rivelazioni incredibili sul mondo di One Piece. Mentre l’ultimo capitolo non si è concentrato principalmente su Rufy bensì, su eventi che sicuramente giocheranno un ruolo significativo nel suo futuro. Dopo la lotta contro il Governo Mondiale sull’Isola del Futuro, il Governo è alla ricerca di un nuovo scienziato per guidare le loro nefaste operazioni. Infatti i Cinque Astri di Saggezza hanno trovato una nuova “Divinità della Scienza e della Difesa”.

Il capitolo più recente di One Piece, un importante villain è uscito di scena inaspettatamente. Saturn, un membro di spicco dei Cinque Astri, è stato ucciso da Im per aver permesso a Rufy di fuggire. Il capo del Governo è in grado di uccidere il potente Saturn da lontano, riducendolo in niente più che ossa. E Im aveva già pensato a un sostituto.

In una scena scioccante, i restanti quattro Astri, che erano impegnati in una riunione nella “Camera del Potere”, Marijoa, si ritrovano davanti vengono St. Figarland Garling. Membro dei Nobili del Mondo e della Famiglia Figarland, Garling si annuncia come “Dio della Scienza e della Difesa” e rivela anche che è destinato a essere il Quinto Anziano in assenza di Saturn. Considerando che quest’ultimo era piuttosto potente, bisogna ancora vedere se Garling eguaglierà il livello di intensità del suo predecessore.

Dopo la morte di Saturn e la rivelazione del nuovo ruolo di Garling nel Governo Mondiale, i lettori hanno anche scoperto un indizio su cosa significhi il messaggio finale di Vegapunk rivelato al mondo. Monkey D. Dragon, padre di Luffy, viene mostrato alla fine del capitolo 1125, temendo che molti non abbiano ascoltato l’avvertimento di Vegapunk post-mortem. La Grand Line sta sprofondando e questo fatto significa, come dice Dragon, che “la gente del mondo inizierà a combattere per un terreno sicuro”. Non c’è una tabella di marcia riguardo la durata a disposizione del manga prima di concludersi, ma con la fine dell’arco di Egghead ci saranno nuovi eventi di altissima intensità.

