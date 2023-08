One Piece: Toei svela il processo di animazione del Gear Fifth

One Piece ha scatenato l’interno fandom a livello globale con il tanto atteso debutto del Gear Fifth di Rufy sul piccolo schermo nell’episodio 1071. Questo vuol dire che la lunga saga di Wano sta per raggiungere i suoi attimi conclusivi, dal momento che Rufy è tornato in azione dopo aver subito un duro colpo durante lo scontro contro Kaido, il capitano dei Pirati Bestia.

Il nuovo potere di Rufy è estremamente bizzarro, al punto da essere definito il potere più ridicolo del mondo. E con il presente articolo vogliamo riportare che lo studio di animazione, Toei Animation, ha colto l’occasione per condividere il processo di animazione del risveglio del Frutto del Diavolo Gom Gom.

La natura del Gear Fifth è fondamentalmente cartoonesca e Oda si è pesantemente ispirato a serie famose come Tom e Jerry. Infatti il nuovo potere del protagonista di One Piece, lo trasforma in un cartone animato vivente. E gli spettatori hanno potuto vedere il risultato dell’animazione del Gear Fifth, attraverso il proseguimento dello scontro tra Cappello di Paglia e l’Imperatore Kaido.

Toei è riuscita a tirare fuori una qualità visiva mai vista prima, dando vita a una delle migliori animazioni di One Piece fino ad oggi. Rufy si comporta ora come un personaggio dei Looney Tunes della Warner Bros. Allo stato attuale, sembra essere invincibile nel suo Gear Fifth ed è capace di schivare attacchi potenti di Kaido, servendosi persino del terreno circostante. Nonostante questo, il futuro di Wano è ancora in pericolo.

L’account social ufficiale di One Piece ha condiviso su Twitter uno sguardo dietro le quinte che mostra il processo di creazione dello scontro dei due pirati. Dagli schizzi che si possono vedere di seguito, si capisce che Toei Animation ha preso molto seriamente il processo di adattamento del Gear Fifth nell’anime.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Al momento l’anime si trova nelle fasi finali della Saga di Wano, mentre il manga si trova da un anno nell’arco narrativo finale. Eiichiro Oda sta quindi lavorando all’arco finale della serie shonen, intitolato ufficialmente arco dell’isola del futuro. Adesso Rufy sembra invincibile, ma è più che certo che ci saranno nuove sfide e nuovi nemici ad attenderlo e metterlo in difficoltà.

