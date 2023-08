One Piece – Netflix: l’attrice che interpreta Nami ha fatto di tutto per ottenere la parte

Ormai il live action Netflix di One Piece è alle porte, visto che il 31 agosto arriverà sulla nota piattaforma streaming. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto conferma di come il cast principale sia appassionato della serie creata da Oda, e per questo hanno fatto di tutto per ottenere il ruolo che potrebbe spingerli ulteriormente nel mondo dei live action.

Come leggiamo su Comic Book dopo Inaki Godoy anche Emily Rudd, l’attrice che interpreta Nami, ha confermato di aver fatto di tutto per ottenere il ruolo della navigatrice più famoso dei manga e degli anime. Rudd ha fatto molta pressione alla produzione per circa tre anni, dimostrando così di essere determinata a vestire i panni del personaggio.

“One Piece è uno dei miei manga preferiti e ho sempre avuto una grande stima e preferenza per il personaggio di Nami. Quando ho saputo della realizzazione di questo live action da parte di Netflix, ho fatto molta pressione alla produzione per circa tre anni: mi sono anche tinta i capelli dello stesso colore, e come se non bastasse ho fatto anche il suo stesso taglio: volevo il ruolo a tutti i costi. Ho iniziato anche a postare dei miei vecchi video dove dimostravo le mie doti atletiche: insomma, volevo mettermi in mostra davvero in tutti i modi. Quando sono stata ingaggiata non potevo crederci, fu davvero un sogno, credevo di essere su una linea temporale diversa da quella attuale.”

Sia Emily che Inaki hanno sempre espresso l’amore verso l’opera di Oda, mentre gli interpreti di Sanji e Zoro hanno coltivato e studiato questo amore nel corso delle riprese, rimanendo in fissa anche loro successivamente all’immersione inerente al mondo della Grand Line. Cosa ne pensate del cast principale?

