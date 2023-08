Dragon Ball: svelato il nome ufficiale della kamehameha “famiglia”

Super Dragon Ball Heroes è ormai prossimo la conclusione dell’arco della Missione Ultra God e pare proprio che lo farà in modo esplosivo. La storia secondaria è nota tra i fan per aver introdotto trame e soprattutto personaggi che altrimenti non avrebbero mai avuto spazio o considerazione nella serie di Dragon Ball Super.

Nell’episodio precedente, Goku Bardack e Gohan del futuro hanno scatenano un attacco contro un signore del Kaioshin furfante. Stiamo parlando della tecnica comunemente nota come “Kamehameha Famiglia“, e con il presente articolo vogliamo riportare il suo nome ufficiale.

Nella serie di Dragon Ball Super, Goku non ha mai incontrato suo padre biologico. Questo perché Bardack ha perso la vita, sacrificandosi nel tentativo di fermare la distruzione del pianeta Vegeta per mano di Freezer, poco dopo la nascita di suo figlio. E in Super Dragon Ball Heroes, non solo Bardack è tornato, ma ha rivelato delle trasformazioni che non esistono nelle altre serie.

D’altra parte, la Ultra God Mission ha anche introdotto una nuovissima iterazione di Gohan del futuro, che i fan hanno soprannominato “Gohan Oscurità” per unirsi all’attacco della famiglia. Proveniente da un universo in cui Trunks e Bulma sono stati uccisi al posto suo, il Saiyan ha sfoggiato un potere notevole in questo ultimo arco.

La Kamehameha di cui vogliamo parlare è eseguita da tre Saiyan. Parliamo di Goku, Bardack e Gohan ed è stata soprannominata la “Kamehameha delle 3 generazioni“. L’ultima volta che i guerrieri Z hanno sferrato questo attacco, non era riuscito ad abbattere Demigura. Tuttavia pare che ora siano più vicini alla fine del Torneo dello spazio e del tempo. Fortunatamente per i fan, la serie spin-off proseguirà con un nuovo arco narrativo dopo la conclusione della Ultra God Mission, ancora avvolta dal mistero.

Sfortunatamente per i fan di Dragon Ball, il franchise deve ancora confermare quando tornerà la serie anime della serie Super. Dopo la fine del Torneo del Potere, i fan del franchise shonen hanno potuto guardare due lungometraggi animati. Il manga invece continua a pubblicare nuovi capitoli con regolarità. Quindi ci sono molte storie che possono essere adattate.

Fonte – Comicbook