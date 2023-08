One Piece 1071: l’episodio conferma l’ispirazione di Oda a Tom e Jerry

Finalmente la grande attesa si è conclusa, e tutti i fan di One Piece in tutto il mondo hanno potuto assistere all’attesissimo debutto del Gear Fifth di Monkey D. Rufy sul piccolo schermo. L’episodio 1071 di One Piece ha segnato un evento storico, che ha coinvolto i fan sparsi in ogni parte del mondo, desiderosi e impazienti di vedere con i propri occhi il Gear Fifth prendere vita nella serie anime.

E il lavoro svolto dallo studio di animazione giapponese, Toei Animation, è senza eguali. Avevamo già riportato che Toei stava lavorando come mai prima d’ora agli episodi della Saga di Wano. Infatti la qualità offerta è ben lontana rispetto agli episodi degli archi precedenti, chiaramente tutto in senso positivo. E non ha tradito le aspettative dei fan nel momento che contava. Con il presente articolo vogliamo però riportare un confronto visivo tra il Gear Fifth di Rufy e di una serie di cortometraggi d’animazione nota in tutto il mondo. Stiamo parlando di Tom e Jerry, creata nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DailyOPMemes. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Anime : One Piece x Tom & Jerry pic.twitter.com/JZcv7wt3ju — Daily OP Memes (@DailyOPMemes) August 6, 2023

Il confronto visivo che si può analizzare è lampante e non lascia spazio ad alcun dubbio. Eiichiro Oda si è fortemente ispirato a Tom e Jerry per caratterizzare la nuova trasformazione del protagonista di One Piece. Il mangaka stesso aveva confessato di essersi ispirato alla serie americana, ma vederlo con i propri occhi sul piccolo schermo è sicuramente impressionante.

Come si può vedere, nei due fermo immagini in alto, Rufy è divertito come Tom e assume la stessa postura. Ma quello che è palese è la sequenza degli occhi fuori dalle orbite, come anche quella in cui Rufy gonfia i muscoli diventando più grosso, proprio come il gatto.

Durante le prime scene della ripresa del combattimento tra Rufy trasformato contro Kaido, il capitano dei Cappelli di Paglia afferra il drago dalla coda e lo fa roteare velocemente. E questa dinamica era frequente in Tom e Jerry. Questo dimostra che d’ora in poi i fan vedranno sempre scene di questo tipo quando il Gear Fifth sarà in azione. Eiichiro Oda stesso è convinto di questa sua scelta, perché il suo obiettivo è di non disegnare l’ultimo arco narrativo in modo serio.