Berserk: perché l’anime del 2016 ha fallito?

Berserk rimane uno dei migliori manga mai creati in assoluto non solo dal punto di vista grafico, ma anche per la narrazione in generale. Guts e l’Armata dei Falchi intrecciano una storia così tragica e brutale, al punto da portare Berserk a diventare una serie leggendaria. Non a caso si tratta di una delle serie preferite dai fan. Dopo la tragica scomparsa del mangaka Kentaro Miura, il creatore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno preso le redini del manga portando avanti le vicende di Guts. Sfortunatamente, c’è qualcosa che i fan non apprezzano di Berserk. Stiamo parlando dell’adattamento anime del 2016 e con il presente articolo parleremo del motivo per cui questo ha fallito.

La serie anime di Berserk del 2016 è diventato famoso non per via del suo materiale originale, ma come esempio da non seguire se si vuole adattare un manga. Graficamente, lo studio di animazione aveva deciso di unire la computer grafica con le animazioni in 2D. Lo stesso hanno cercato di usare anche per la trilogia Berserk: The Golden Age Arc.

Tuttavia questo approccio si è rivelato fallimentare, in quanto moltissime scene di scontri e non solo, non non erano all’altezza degli alti standard fissati da Kentaro Miura. Inoltre queste erano animazioni grezze e scadenti, incapaci di trasmettere poche e semplici scene, ancora oggi molto criticate dai fan.

La vera chiave che ha reso l’anime di Berserk del 2016 un fallimento è dunque proprio l’animazione. Questa ha infatti finito per distrarre i fan dalla storia principale, che non ha saputo trasmettere le stesse emozioni di alcune delle scene come nel manga. C’erano anche altri aspetti importanti come il doppiaggio e lo scandire i ritmi della storia, ma molti altri rasentavano quasi il dilettantismo. Inoltre questi adattamenti anime si allontanano sensibilmente dall’opera originale saltando intere sezioni della storia, personaggi principali e secondari o riflessioni dei protagonisti.

Al momento, la serie seinen deve ancora confermare se in futuro tornerà con un nuovo adattamento anime. E i fan sperano soprattutto che il franchise possa ricevere un adattamento degno della sua fama e del suo nome.

