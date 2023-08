Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time in home video con Dynit: data e dettagli

Dopo l’uscita su Prime Video e al cinema Dynit ha annunciato di avere in programma anche un’uscita home video per Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, il film conclusivo dell’epica saga anime di Neon Genesis Evangelion. Sarà disponibile infatti dal 1° novembre il capitolo conclusivo della tetralogia cinematografica dedicata ad Evangelion, in un’edizione speciale a due dischi ricca di contenuti extra. La chiusura degli ordini è prevista per l’11 agosto.

L’organizzazione anti-Nerv Wille, guidata da Misato, arriva nella città vecchia di Parigi, una città ormai rossa a causa della nucleizzazione. L’equipaggio della nave AAA Wunder atterra su un pilastro di contenimento e ha solo 720 secondi di tempo per ripristinare la città. L’Unità-08 di Mari si prepara a intercettare una colonia di Eva della Nerv. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei (nome provvisorio) vagano per il Giappone.

Di seguito foto e dettagli per l’uscita home video.

Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time home video: foto e dettagli

EDIZIONE BLURAY:

Video: MPEG4-AVC / 1080p / 2.35:1 / BD50G

Audio: Italiano DTS-HD Master Audio 5.1ch (24bit)

Giapponese DTS-HD Master Audio 5.1ch (24bit)

Sottotitoli: Italiano (Dialoghi e cartelli)

Durata: 155 minuti (extra esclusi)

EDIZIONE DVD:

Video: MPEG2-PAL / 16:9 anamorfico / 2.35:1 / DVD9

Audio: Italiano Dolby Digital 5.1ch

Giapponese Dolby Digital 5.1ch

Sottotitoli: Italiano (Dialoghi e cartelli)

Durata: 148 minuti (extra esclusi)

DISCO EXTRA:

Oltre 100 minuti di contenuti speciali, tra cui:

EVANGELION:3.0(-46h)

EVANGELION:3.0(-120min.)

Rebuild of EVANGELION:3.0+1.11

Saluti dal palco

Teaser

Trailer

Spot televisivi

D-Trailers

CONTENUTI AGGIUNTIVI

Booklet di 36 pagine

Tre poster cinematografici

CAST DI DOPPIAGGIO

Shinji Ikari DANIELE RAFFAELI

Rei Ayanami (nome provvisorio) VALENTINA MARI

Asuka Langley Shikinami ILARIA LATINI

Mari Illustrious Makinami MONICA WARD

Misato Katsuragi STELLA MUSY

Ritsuko Akagi LILIANA SORRENTINO

Kaworu Nagisa DAVIDE CHEVALIER

Gendo Ikari MASSIMO CORVO

Kozo Fuyutsuki OLIVIERO DINELLI

Toji Suzuhara CORRADO CONFORTI

Kensuke Aida STEFANO CRESCENTINI

Hikari Horaki FEDERICA DE BORTOLI

Maya Ibuki BARBARA DE BORTOLI

Shigeru Aoba VITTORIO GUERRIERI

Makoto Hyuga FRANCESCO BULCKAEN

Koji Takao ROBERTO STOCCHI

Sakura Suzuhara LETIZIA CIAMPA

Sumire Nagara ALESSANDRA CHIARI

Midori Kitakami EVA PADOAN

Hideki Tama ANDREA METE

Ryoji Kaji FRANCESCO PRANDO