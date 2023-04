Berserk fin dal 1989, anno in cui il Giappone ha avuto modo di vivere questa immensa epopea, è stato un caposaldo dell’arte sequenziale nipponica, grazie al talento del maestro Kentaro Miura recentemente scomparso. La sua grande eredità è stata raccolta dai suoi assistenti, e da poco le vicende di Gatsu hanno ripreso una regolare serializzazione.

Oltre il ritorno del manga, al cinema è stata distribuita la Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition, successivamente pubblicata anche in home video.

All’interno di questa edizione era presente una sorpresa molto speciale, che poneva Miura alla corte del suo pubblico prima della tragica scomparsa.

Il bonus è stato quindi inserito insieme all’adattamento animato della trilogia cinematografica che copre l’arco dell’Età dell’Oro del manga, che si conclude con uno degli eventi più raccapriccianti di sempre.

Così come leggiamo su Anime Senpai l’intervista è datata 2020, poco prima della morte del sensei Miura, avvenuta nel 2021.

Per il pubblico e i vari appassionati sparsi per il mondo, è bello vedere per l’ultima volta il sensei sorridere parlando della sua opera magna, capace di accomunare i cuori di tutti pagina dopo pagina, dialogo dopo dialogo, combattimento dopo combattimento.

Berserk: l’ultima intervista di Kentaro Miura

Una persona unica, un autore eccezionale, che ancora oggi e negli anni a venire ha cambiato il modo di vedere e sentire l’arte sequenziale nipponica, e questo lo vediamo anche all’interno di uno degli spezzoni condivisi su Twitter da un utente che ha messo mano a questa edizione in home video della Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition.

Stando alla fonte e alle discussioni presenti su Reddit, questa intervista dove essere trasmessa durante la varie presentazione di questa nuova edizione della trilogia cinematografica di Berserk, ma data la prematura scomparsa di Miura si è deciso di inserire quest’ultimo all’interno dei contenuti speciali del Blu- Ray.

berserkartvault l’utente del post in calce, ha anche promesso di voler condividere tutta l’intervista appena discussa, confermando anche la sua importanza a livello ereditario. Altri utenti hanno postato immagini e screen del video bonus, sperando che in questi mesi la traduzione in inglese almeno, possa giovare sugli appassionati di tutto il mondo

Kentaro Miura ride mentre nasconde il suo sorriso durante l’intervista alla Great Berserk Exhibition

Kentaro Miura laughing whilst hiding his smile during the Great Berserk Exhibition Interview

Come vedete il sensei mentre risponde a una domanda inerente a Berserk, lascia partire un sorriso nascosto e bloccato successivamente con la mano davanti alla bocca, confermando il rispetto e l’educazione di Miura verso il suo pubblico, anche se quest’ultimo avrebbe preferito ammirare un’ultima e fragorosa risata.

Una risata iconica di un autore straordinario

Queste apparizioni in pubblico per gli autori giapponesi sono veramente rare, e questo genere di clip sono davvero preziose per gli appassionati, quindi anche per questo la richiesta a gran voce di una traduzione e diffusione globale di tale intervista è sempre più accesa.

Purtroppo non possiamo riportarvi le ultime parole di Miura al suo pubblico in maniera letterale, dato che come avrete capito al momento i vari video sono solamente in giapponese. Sul web abbiamo pescato un altro post raffigurante i frame dell’intervista con sottotitoli solo in giapponese:

Kentaro Miura interview for the Great berserk Exhibition

Prima di questo bonus era uscito anche un piccolo estratto di un’intervista poco prima della sua dipartita, così come leggiamo dal post Twitter di @Sandman_ AP: “Ecco un riassunto dell’intervista di Miura a Berserk Expo questo mese.”

Da come vedete dal post in calce si parlava della storia di Berserk e di come quest’ultima era praticamente alle fasi finali, o semplicemente quasi all’inizio della saga finale, proprio come ora sta accadendo con One Piece ad esempio.

Here is a summary of Miura's interview in Berserk Expo this month. I was hoping Miura and Oda would have a talk since they both said they couldn't help drawing in detail and jokingly described such a habit as illness. They hope(d) for a round-the-world trip after serialization

In una di queste ultime interviste rilasciate, l’autore ha anche discusso del massacro dell’Armata dei Falchi, confermando che questa scelta narrativa è stata una delle cose più tranquille e serene che lui abbia mai fatto.

L’eredità del maestro

Ha confermato che l’empatia tra l’autore e i suoi personaggi non è così forte come quella che si crea con i lettori, quindi per i mangaka è più semplice tirare fuori sequenze del genere, anche se all’interno sono presenti uccisioni e via discorrendo.

Inoltre insieme alle varie domande su Berserk, l’autore aveva anche intenzione di pubblicare e lavorare su una storia di fantascienza, dato che quello che amava di questo lavoro era proprio il fatto di spaziare e creare dei mondi a cui nessuna ha ancora pensato, donando anche al lettore sempre qualcosa di nuovo.

