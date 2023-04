Berserk: il produttore esecutivo di Castlevania parla della sua idea per un remake

Adi Shankar, il produttore cinematografico famoso per Castlevania, ha recentemente parlato di una sua idea per in remake su Berserk. Shankar è un regista statunitense di origini indiane che, oltra lavorare come produttore esecutivo di Castlevania, si occupa di diversi adattamenti animati tra cui Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix e Devil May Cry. In passato, Shankar aveva dichiarato che il suo sogno sarebbe stato quello di adattare la serie manga oscura di Kentaro Miura, Berserk.

Non è facile cercare di capire se sia possibile o meno realizzare un adattamento animato del capolavoro del compianto Kentaro Miura, ma Adi ha potuto dire la sua su questo. E infatti il produttore ha affermato di non vederla come una sfida impossibile. “Niente è impossibile. Ogni cosa un questo mondo una volta era considerata impossibile, come i viaggi nello spazio e i grattacieli. Sembra tutto pazzesco. Se riesci a pensarlo, si può fare” condivide Shankar con forte sicurezza.

Shankar ha poi preso l’esempio di The Witcher e dei suoi adattamenti, dal momento che la storia di Geralt fonde il soprannaturale con un’estetica molto simile a quella di Berserk nel suo stile feudale europeo. “Se si prende in considerazione The Witcher, parliamo di una proprietà letteraria” dice Shankar. Con questo intende dire che The Witcher è totalmente una proprietà letteraria. È possibile posizionare Geralt in ogni diversa situazione e il mondo è un mondo fantastico rifinito. Quindi si resta attaccati alla letteratura. “Lo stile artistico in quell’esempio è aperto all’interpretazione. Per The Witcher e Berserk, bisogna decidere e capire quanto radicarli alla realtà” spiega il regista.

Shankar ha poi spiegato che per creare un adattamento di Berserk, è importante sfruttare tutti i temi proposti da Miura. Dunque è ben consapevole degli elementi che bisognerebbe riportare per la realizzazione di un remake animato. Secondo Adi Shankar quello che fa sembrare Berserk impegnativo è la sua proprietà letteraria caratterizzata da uno stile visivo distinto che bisogna preservare.

Si tratta quindi di un atto di equilibrio. Secondo il regista da un lato si deve parlare al pubblico hardcore, ma dall’altro bisogna anche sapere cosa inserire rispetto a cosa sarebbe altrimenti “blasfemo”. “Devi pensare alle intenzioni dell’autore e devi preservare ciò che voleva Kentaro Miura” conclude Shankar.

