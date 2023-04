Se vi piace Harry Potter di certo non potete non guardare Mashle: Magic and Muscles, un nuovo anime (e manga) a tinte umoristiche che fa il verso non solo all’opera della Rowling ma anche ad altre opere nipponiche come Fullmetal Alchemist, One Punch Man e tanti altri.

Se non avete ancora iniziato a seguire le avventure di Mash Burnedead non preoccupatevi, visto che al momento su Crunchyroll è presente solamente il primo episodio, che racchiude e dona un’infarinatura generale al mondo visibile nel corso del tempo dal pubblico, a quanto pare già amante di tale serie, così come leggiamo su Comic Book e Twitter.

Mentre per i più temerari è anche disponibile il fumetto di Star Comics nel caso vorreste recuperare il manga, serializzato sulla storica rivista Weekly Shonen Jump a partire dal 2020.

Come anticipato dal titolo, gli appassionati di anime sono rimasti elettrizzati da questo primo episodio (e anche noi, se vi va leggete il nostro speciale ndr), così come possiamo vedere sui commenti Twitter, dove addirittura si “eclissa” Harry Potter per fare spazio a Mashle.

Mashle: Magic and Muscles, le reazioni del pubblico su Twitter sono esplosive

“Mashle emana la stessa energia di Black Clover e Harry Potter. L’episodio in generale è molto interessante, e penso si ponga come un battle shonen classico. Adoro la commedia, lo seguirò!

"Mashle emana la stessa energia di Black Clover e Harry Potter. L'episodio in generale è molto interessante, e penso si ponga come un battle shonen classico. Adoro la commedia, lo seguirò!

“Mi piace, non hanno mentito quando hanno detto che è come OPM x Harry Potter. Il valore tecnico totale è molto interessante, e la parte umoristica è molto buona 7.5/10 primo episodio, guarderemo cosa accadrà più avanti.”



Mi piace, non hanno mentito quando hanno detto che è come OPM x Harry Potter

The art is so crisp and the comedy is pretty good

7.5/10 primo episodio, guarderemo cosa accadrà più avanti.

Come accennato qualche utente addirittura esalta l’opera in questione esiliando quasi Harry Potter, dimostrando il come la novità ha di per se delle potenzialità enormi:

FUCK HARRY POTTER, CHECK OUT MASHLE

“Finora MASHLE dimostra il come l’autore sia un grande fan di Harry Potter, ed ha quindi deciso di realizzare un manga che non copia, ma parodizza, tramite la commedia. Terminare la prima puntata con lui che combatteva contro la polizia con quella colonna sonora è stato bello e l’animazione è carina con il suo semplice design dei personaggi.”

"Finora MASHLE dimostra il come l'autore sia un grande fan di Harry Potter, ed ha quindi deciso di realizzare un manga che non copia, ma parodizza, tramite la commedia. Terminare la prima puntata con lui che combatteva contro la polizia con quella colonna sonora è stato bello e l'animazione è carina con il suo semplice design dei personaggi."

Allora? Cosa ne pensate voi invece di questo primo episodio dell’anime? Avete letto o pensate di leggere il manga?

