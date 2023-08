One Piece: Oda rivela il nome iniziale di Sanji

One Piece ha introdotto una serie di personaggi durante la sua longeva serializzazione e Sanji è tra quelli più famosi e amati dai fan. Con il presente articolo vogliamo riportare che Oda, durante un’intervista risalente al 2015, ha rivelato il nome iniziale di Sanji. Il mangaka si era basato sulle sopracciglia vorticose di Sanji per scegliere il nome iniziale dello chef. E quindi questo nome era proprio Naruto, che sarebbe il vortice bianco e rosa che si trova nei noodles giapponesi.

La sua idea era chiara, ma poi ha cambiato per un motivo importante. Infatti l’ha fatto per via del manga shonen di Kishimoto, Naruto, che ha debuttato due anni dopo One Piece. Oda era consapevole che sarebbe stata una serie di lunga durata, quindi ha cambiato rapidamente il nome in Sanji.

Oltre al nome, Oda ha cambiato diversi aspetti del design originale di Sanji. Originariamente Sanji era un pistolero, quindi completamente diverso da come i fan lo conoscono oggi, ossia un cuoco che notoriamente rifiuta di usare le mani quando combatte per usarle solo per cucinare. Di fatti il suo stile di combattimento prevede solo calci.

I fan di Sanji vedranno presto il personaggio apparire nel primo adattamento live-action di One Piece, la cui premiere è prevista per il 31 agosto. Prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, Netflix ha recentemente svelato il primo trailer ufficiale del live-action, che si apre con l’iconica scena dell’esecuzione di Gol D. Roger e che mostra anche alcuni footage come ad esempio Rufy che accetta di aiutare Nami a liberare il suo villaggio da Arlong.

Oda e Kishimoto hanno condiviso un’amichevole rivalità per molti anni. Una conversazione pubblicata tra i due artisti del 2015 ha svelato quali sono gli aspetti principali che porta l’uno ad ammirare e a rispettare l’altro. Nonostante One Piece sia la serie manga più venduta al mondo, Oda ha affermato che Naruto era la serie più popolare e che lo ha costantemente motivato durante tutta la sua carriera. “Di tutti i manga del mondo, quello che mi ha fatto lavorare di più è stato Naruto, senza dubbio“, ha spiegato Oda.

