One Piece – Netflix: Oda rivela perché ha scelto Iñaki Godoi per interpretare Rufy

One Piece da quando ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump di Shueisha, ha siglato diversi record fino a diventare uno dei manga più famosi in tutto il mondo e con il maggior numero di copie in circolazione. Eiichiro Oda, il mangaka che si occupa delle scrittura e del disegno del manga da oltre 20 anni, è diventato un’icona mondiale, soprattutto tra i fan e coloro che ambiscono a questo tipo di carriera.

E nonostante siano passati tanti anni, One Piece è un prodotto ancora fresco. E questo lo si può dimostrare parlando del primo live-action in assoluto sulla serie. Infatti nel 2017, il capo editor di Weekly Shōnen Jump, Hiroyuki Nakano, annunciava che Tomorrow Studios e Shueisha avrebbero iniziato la produzione di un adattamento televisivo americano live-action di One Piece, per celebrare il 20° anniversario della serie. Il suo debutto è previsto per il 31 agosto di quest’anno su Netflix in tutto il mondo.

Con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto interessante legato a cosa ha spinto Eiichiro Oda a scegliere Iñaki Godoi per interpretare Rufy. Il mangaka infatti ha seguito molto da vicino gli sviluppi del live-action come produttore esecutivo insieme al CEO di Tomorrow Studios Adelstein e Becky Clements. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_Netflix_Fan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Eiichiro Oda: 'My biggest worry about the One Piece Live Action adaptation was whether we would be able to find someone like Luffy. I watched a lot of various auditions and when I found Iñaki, I laughed. He was just like the person I drew in my manga. I intuitively thought,… pic.twitter.com/hJaOkTxuF0 — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) August 4, 2023

Si legge quindi che la preoccupazione più grande di Eiichiro Oda sul live-action di One Piece era se dovevano trovare un attore che assomigliasse a Rufy. Il mangaka ha seguito infatti tante audizioni per la scelta dell’attore e quando ha incontrato Iñaki, ha riso. È così che la scelta è ricaduta su di lui, che per Oda rappresenta esattamente il personaggio che ha disegnato nel manga.

Secondo quanto riferito, la serie inizierà con la saga dell’East Blue e sarà di otto episodi. Di recente abbiamo infatti anche riportato i titoli e la sinossi di tutti gli episodi. La serie segue le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia, mentre esplorano i pericolosi mari e oltre alla ricerca del leggendario tesoro che renderà Monkey D. Luffy il “Re dei Pirati”.