How Do You Live? Il film è stato il più costoso di sempre per lo Studio Ghibli

How Do You Live? In America diffuso come The Boy and the Heron (Il ragazzo e l’airone), sta ottenendo un grande successo in Giappone e presto dovremmo ricevere notizia per quanto riguarda una distribuzione ufficiale nelle nostre sale tramite la sempreverde Lucky Red. Stando alla fonte SoraNews24 tale lungometraggio è stato il più costoso di sempre da produrre per il Ghibli, che dopo anni macina successi su successi, tranne per il film in CGI del 2020.

Il film diretto da Miyazaki ha incassato al botteghino 2,14 miliardi di yen (circa 14,9 milioni di dollari) nei primi quattro giorni di uscita nelle sale giapponesi.

Al momento il film ha già superato l’ultimo lungometraggio diretto da Miyazaki Si Alaza il Vento e come se non bastasse ha anche superato La Città Incantata. Il totale di The Boy and the Heron (How Do You Live?) supera i 6,23 miliardi di yen (circa 43,3 milioni di dollari).

Uno dei produttori pionieri dello Studio Ghibli Toshio Suzuki, che ricopre ancora una volta tale ruolo per The Boy and the Heron, è apparso di recente al talk show di YouTube Hiroyuki no Ikisakimitei. Durante la sua chiacchierata con i conduttori ha espresso tale concetto:

“Probabilmente il budget di questo film è uno dei più alti di sempre in Giappone, e quindi in automatico anche quello riguardante le produzioni del Ghibli”. Un’espressione azzardata anche perché il produttore non ha a disposizione tutti i bilanci degli altri film.

Vero anche che Suzuki è uno dei produttori storici dello studio, quindi può confrontare benissimo questo ultimo film con le produzioni precedenti, e senza dubbio How Do You Live? Potrebbe essere il lungometraggio Ghibli più costoso di sempre: ma questo non è un problema, visti gli incassi da capogiro solamente in Giappone.

Fonte SoraNews24