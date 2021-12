Kemono Jihen è su Netflix con il doppiaggio italiano

Kemono Jihen, la serie anime che adatta il manga originale di Sho Aimoto, è ora disponibile su Netflix con il doppiaggio in Italiano a cura di Dynit.

Gli abbonati al servizio possono guardare i 12 episodi dell’anime cliccando qui.

Il detective dell’occulto Inugami giunge in un paese di campagna per indagare su un caso. Qui conosce Kabane, un ragazzo per metà umano alla ricerca dei genitori.

Masaya Fujimori (Izetta: The Last Witch) ha diretto la serie anime presso lo studio Ajia-Do (How Not to Summon a Demon Lord) su sceneggiature scritte e coordinate da Noboru Kimura (Gundam Build Divers).

Nozomi Tachibana (Ensemble Stars!) ha curato il character design.

Il cast di doppiaggio originale include Natsumi Fujiwara (Kabane Kusaka), Junichi Suwabe (Kohachi Inugami), Ayumu Murase (Akira), Natsuki Hanae (Shiki Tademaru), Daisuke Ono (Mihai), Kana Hanazawa (Inari), Yumiri Hanamori (Kon) e Hiro Shimono (Nobimaru).

In Italia la serie è uscita per la prima volta in simulcast su VVVVID nella edizione in lingua originale con sottotitoli:

Quando in un remoto villaggio di montagna chiamato Inugami iniziano ad apparire una serie di corpi di animali che marciscono dopo una sola notte; un detective di Tokyo specializzato in occulto, viene mandato sul posto a indagare. Mentre lavora al caso, incontra uno strano ragazzo che i coetanei hanno soprannominato “Dorotabo” come uno youkai che vive nel fango. Le forze soprannaturali sono all’opera da tempo e, sebbene Dorotabo sia solo un soprannome, potrebbe non essere l’unica cosa del ragazzo a non essere umana…

Il manga originale è in corso dal 2 Dicembre 2016 all’interno della rivista mensile Jump SQ di Shueisha.

Nel nostro Paese esce per J-POP.

L’autore è anche al lavoro su uno spin-off de Le Bizzarre Avventure di Jojo – Stone Ocean.