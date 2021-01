Dynit e VVVVID hanno annunciato il simulcast delle serie anime The Promised Neverland 2 e Kemono Jihen, rispettivamente tratti dai manga originali di Kaiu Shirai & Posuka Demizu e Sho Aimoto entrambi editi da J-POP in Italia.

Di seguito i dettagli, dal sito web ufficiale di Dynit.

NUOVI SIMULCAST: KEMONO JIHEN & PROMISED NEVERLAND 2

KEMONO JIHEN

Ogni Lunedì a partire dall’11 Gennaio in simulcast in esclusiva su VVVVID alle ore 20.00

Quando in un remoto villaggio di montagna chiamato Inugami iniziano ad apparire una serie di corpi di animali che marciscono dopo una sola notte; un detective di Tokyo specializzato in occulto, viene mandato sul posto a indagare. Mentre lavora al caso, incontra uno strano ragazzo che i coetanei hanno soprannominato “Dorotabo” come uno youkai che vive nel fango. Le forze soprannaturali sono all’opera da tempo e, sebbene Dorotabo sia solo un soprannome, potrebbe non essere l’unica cosa del ragazzo a non essere umana… © SA / S, KJC

THE PROMISED NEVERLAND 2

In simulcast in esclusiva su VVVVID

Quindici bambini sono fuggiti dalla Grace Field House, un falso paradiso, nella speranza di avere una possibilità di libertà. Il mondo esterno è così bello, eppure è anche davvero pericoloso e crudele da affrontare. Anche così, i bambini si rifiutano di arrendersi. Sono guidati nella loro ricerca di una vita migliore solo da un messaggio di Minerva e da una penna che Norman ha lasciato dietro di sé… ©KAIU SHIRAI,POSUKA DEMIZU/SHUEISHA,THE PROMISED NEVERLAND COMMITTEE

