The Mandalorian 2 si concluderà con l’episodio 16 Venerdì 18 Dicembre 2020 in esclusiva su Disney+.

Nel corso di una intervista a Extra TV sul film Wonder Woman 1984 Pedro Pascal ha rivelato che è stato Peyton Reed, regista di Ant-Man, a dirigere l’ultimo episodio della seconda stagione dell’acclamata serie spin-off di Star Wars dopo averne diretto il secondo episodio (Il Passeggero).

Nessun altro dettaglio sull’ultimo episodio è trapelato.

Di seguito il trailer del finale di stagione:

It’s all led to this. The season finale of #TheMandalorian is streaming Friday on #DisneyPlus. pic.twitter.com/uISCJfdSN4

— The Mandalorian (@themandalorian) December 16, 2020