Katee Sackhoff sarebbe la protagonista dell'ultimo spin-off di The Mandalorian

Star Wars: una serie su Bo-Katan in lavorazione?

Se dal punto di vista cinematografico le cose non sembrano procedere benissimo per Star Wars, su Disney+ si moltiplicano i progetti, tra cui una possibile serie dedicata a Bo-Katan.

Personaggio apparso nelle serie animate The Clone Wars e Rebels doppiato da Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze è una guerriera mandaloriana che ha esordito in live action nella seconda stagione di The Mandalorian, sempre interpretata dall’amatissima attrice di Battlestar Galactica.

Dalla seconda stagione di The Mandalorian è già nato lo spin-off The Book of Boba Fett, con Temuera Morrison (Boba Fett) e Ming-Na Wen (Fennec Shand).

È stata proprio l’interprete di Fennec Shand ad alimentare le voci sulla nuova serie, twittando i complimenti (poi cancellati) a Katee Sackhoff (con cui ha condiviso il set degli episodi finali di The Mandalorian) per la nuova serie linkando un report in cui si ventilava l’ipotesi della serie.

Un’eventuale serie dedicata a Bo-Katan avrebbe la possibilità di legarsi con un grandissimo numero di personaggi protagonisti delle altre serie di Star Wars, dal momento che ci sono collegamenti con Obi-Wan Kenobi (Bo-Katan è la sorella di Satine Kryze, la pacifista reggente di Mandalore interesse sentimentale del giovane Kenobi), Ahsoka Tano (con cui ha combattuto insieme nell’assedio di Mandalore visto nell’ultima stagione di Clone Wars), per non parlare ovviamente della situazione rimasta in sospeso alla fine della seconda stagione di The Mandalorian, quando il protagonista Din Djarin ha acquisito controvoglia la Darksaber simbolo del potere di Mandalore, che sarebbe dovuta andare di diritto a Bo-Katan.

Questa trama probabilmente si risolverà nel corso della terza stagione di The Mandalorian, attualmente in produzione, e potrebbe preparare il terreno alla serie dedicata a Bo-Katan. Al fianco di Katee Sackhoff peraltro è stata introdotta un’altra guerriera mandaloriana, Koska Reeves, interpretata da Mercedes Varnado, alias la wrestler WWE Sasha Banks.

Il duo di guerriere mandaloriane potrebbe prendere il posto quindi della serie Rangers of the New Republic, che doveva vedere tra i protagonisti Gina Carano ma che è stata cancellata dopo che i rapporti tra la LucasFilm e l’attrice si sono interrotti.