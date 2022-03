La polemica su Pocahontas in King Conan

In King Conan # 3 Jason Aaron e Mahmud Asrar hanno introdotto un personaggio chiaramente ispirato a Pocahontas: Matoaka, la principessa di un regno situato ad ovest, al di là del mare.

Innamoratasi di un esploratore venuto dall’est, Matoaka lo ha involontariamente condotto ai tesori della sua gente. Il suo amante, spinto dall’avidità, ha fatto ritorno con un esercito, massacrando il popolo di Matoaka fino a quando lei stessa non lo ha ucciso.

Nonostante questo, il padre di Matoaka l’ha ritenuta colpevole del massacro e l’ha condannata ad essere sacrificata in espiazione agli spiriti, finendo nell’isola maledetta dove incontra Conan.

La vera Matoaka, conosciuta come Pocahontas, fu, a dispetto di quanto raccontato nel fin troppo edulcorato cartone animato Disney, una bambina nativa americana rapita, stuprata e sposata da un esploratore inglese, John Rolfe, che la portò poi in Europa come “attrazione”. La Pocahontas storica morì di tubercolosi nel viaggio di ritorno verso l’America, altro particolare convenientemente omesso nella favola Disney.

Nonostante non si tratti del personaggio storico, vista l’ambientazione delle storie di King Conan, i riferimenti a Pocahontas sono evidenti, sottolineati fin dalla prima preview della storia su Newsarama, e la rappresentazione ipersessualizzata di Matoaka nella storia di Conan ha sollevato aspre critiche da parte di numerosi esponenti della comunità dei nativi americani, che l’hanno vista come l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti delle atrocità perpetuate nei confronti dei loro popoli nel corso della storia.

In particolare la scrittrice Kelly Lynn D’Angelo ha sottolineato l’incredibile mancanza di tatto nel raffigurare così la controparte di una ragazzina di 12-13 anni che fu brutalizzata e costretta a sposarsi contro la sua volontà, nonché l’ipocrisia di una Marvel che solo un mese fa celebrava personaggi e autori nativi con l’antologia Marvel’s Voices: Heritage.

disgusted isn’t even close to a word for it. how?? how is this okay?? she was a REAL LITTLE GIRL – to do this her, to us, over and over again… i am just at a loss. disgusting. does she not deserve rest? reclamation? honor? you colonizers make me vom 🤬 https://t.co/AKunXYAUHs

— Kelly Lynne D’Angelo ✨ (@kellylynnedang) February 28, 2022