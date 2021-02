Secondo quanto riportato da Marvel, Magik creerà un suo team di mutanti, chiamato Dark Riders, appositamente per la nuova saga intitolata Curse of the Man-Thing.

Magik, la stregona degli X-Men

Illyana Rasputin, alter ego di Magik, è uno dei mutanti più potenti e pericolosi del pianeta. Cresciuta nella dimensione infernale del Limbo, portataci dal demoniaco Belasco da bambina, Magik è diventata un’abile strega, assumendo il ruolo di Stregone Supremo del Limbo Stesso.

Sebbene si possa pensare che, a causa della sua tenera età, non abbia molta esperienza, la strega si è guadagnata il rispetto di Doctor Strange e attualmente insegna alla Strange Academy, la Hogwarts della Marvel.

Curse of the Man-Thing

Sembra dunque che Magik dovrà fare un passo avanti, almeno per risolvere la questione legata a Curse of the Man-Thing.

Un essere mostruoso che funge da guardiano del Nexus of All Realities, the Man-Thing era una volta un uomo di nome Dr. Ted Sallis, sottopostosi a un siero sperimentale, che sappiamo bene non funzionare quasi mai nel modo desiderato nelle storie Marvel.

Il 2021 è il 50esimo anniversario di the Man-Thing e la Marvel ha annunciato una storia in tre parti chiamata Curse of the Man-Thing che si svolgerà attraverso una serie di one-shot.

“La tragica maledizione di Man-Thing è stata finalmente rivelata… ma è sotto una nuova gestione! Anni fa, il dottor Ted Sallis era pronto a rinunciare a qualsiasi cosa per rompere il siero SO-2 e portare il successo alla sua famiglia in crescita. All’insaputa del resto del mondo… lo ha fatto. Oggi, mentre le città che vanno dagli Stati Uniti a Krakoa sono assediate da incendi provocati dalla paura, the Man-Thing deve fare i conti con le sue azioni passate se spera di riemergere rinnovato e salvare un mondo in fiamme.

Continua:

Ma combattere dal suo livello più basso significa che the Man-Thing può raggiungere il suo più alto, specialmente con l’aiuto inaspettato della maga residente degli X-Men Magik e la sua squadra debuttante di mostruosi mutanti noti come THE DARK RIDERS! Magik guiderà uno dei gruppi più eclettici di mutanti mai assemblati, un spaventoso mix di amati dai fan e oscure delizie: Marrow, Quattrobraccia, Shark-Girl, Wolf Cub e Mammomax! “

