Tra le uscite Planet Manga del 10 ottobre 2024 troviamo l’esordio della nuova edizione integrale in nove volume Detonation Island – Double Edition di Tsutomu Takahashi.

Inoltre arrivano i tarocchi di Berserk, allegati in bundle con il 42° volume della Serie Nera (il primo realizzato dopo la scomparsa di Kentaro Miura), e continuano gli altri successi come The Elusive Samurai, One-Punch Man (anche in edizione variant), L’Impresa Eroica di Sasuke e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 10 ottobre 2024.

Le uscite Planet Manga del 10 ottobre 2024

The Elusive Samurai 10

Manga Mega 65

5,90 €

I samurai al servizio degli Ashikaga sono dei pazzi furiosi! Il problema è che è proprio la follia a renderli forti. Shibukawa quando si arrabbia diventa una macchina assassina. Ishido combatte in nome di una bellissima donna immaginaria che si è inventato. E vogliamo parlare del guerriero che indossa una testa di cavallo?!

Black Butler 34

5,20 €

Nell’orfanotrofio in cui Finny e Snake si sono infiltrati, i bambini devono rispettare regole alquanto bizzarre. Nel corso di una fatidica notte, Finny scopre la verità sulla struttura… Signore e signori, nel trentaquattresimo appuntamento con il manga sul maggiordomo più diabolico che ci sia, l’orrore è servito!

Saint Seiya – i Cavalieri dello Zodiaco the Lost Canvas: il Mito di Hades 19

Manga Saga 87

5,20 €

CHI INTERFERISCE CON LA GUERRA SACRA?

Mentre Hades porta avanti il suo piano e si avvicina il completamento del Lost Canvas, ecco che appare un enigmatico personaggio che dichiara di aver interferito con il corso della Guerra Sacra. Chi è costui e cosa ha a che vedere con Tenma e le sue origini?

Heart Gear 5

Manga Graphic Novel 133

5,20 €

COSA DISTINGUE GLI ESSERI UMANI DALLE MACCHINE?

Per Roue è ancora lungo il viaggio verso Heaven Land, l’utopica città popolata solo da Gear. Entra in scena un Gear ossessionato da un unico, letale desiderio…

One-Punch Man 30

Manga One 51

5,20 €

One-Punch Man 30

Variant Cover

7,00 €

UN CRESCENDO DI SCONTRI ALL’ULTIMO SANGUE!

Nemmeno i Classe S sono riusciti a sconfiggere i potentissimi membri dell’Associazione Esseri Misteriosi rimasti… L’arrivo del Consiglio della Sacra Spada cambierà l’esito di questa battaglia?

L’Impresa Eroica di Sasuke 2

I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellato

Planet Manga 149

5,20 €

UNA MINACCIA PREISTORICA PER I CONIUGI UCHIHA

Sasuke è in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku insieme alla moglie Sakura. Tramite una tecnica proibita, il direttore dell’Istituto ha resuscitato dei dinosauri che intende usare come arma…

Detonation Island – Double Edition 1

12,90 €

ROMBANO I MOTORI E UNA MIRIADE DI LUCI ILLUMINA LE STRADE NOTTURNE

Tokyo, 1980: Takashi è ammaliato dal frastuono scatenato da una banda di motociclisti, gli Zeros. Irritato da un’inutile quotidianità, si getta nel tempestoso mondo dei Bosozoku! L’assordante capolavoro di Tsutomu Takahashi (Jumbo Max, Black Box), torna in fumetteria con una nuova edizione.

Berserk Collection Serie Nera con Tarocchi 42

34,90 €

CONTIENE UN ESCLUSIVO MAZZO DI TAROCCHI DI BERSERK!

l primo numero di Berserk realizzato dopo la scomparsa del compianto Kentaro Miura, grazie alla supervisione di Kouji Mori e all’impegno dei membri dello Studio Gaga. Ora che davanti a Gatsu e a Caska il ragazzino dai capelli neri apparso misteriosamente sull’isola degli Elfi si è trasformato in Grifis, tutto può succedere… Berserk Collection Serie Nera 42 sarà disponibile anche in un’edizione speciale corredata da splendidi tarocchi da collezione!

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 2

7,90 €

LO SHONEN MANGA DI MAGIC THE GATHERING!

Una serie conclusa in 12 volumi, ognuno dei quali, solo per la prima tiratura, conterrà una carta foil promo in lingua inglese esclusiva per Panini.

Luglio 1999: secondo Nostradamus la fine del mondo è ormai prossima. Hajime Kano sfrutta ogni momento libero per giocare a Magic The Gathering.

Questo, immancabilmente, scatena i rimproveri di Emi Sawatari, l’unica studentessa della scuola con un rendimento migliore del suo.

Un giorno, però, cambiando negozio specializzato il ragazzo incontra proprio la sua storica rivale.

Che anche lei sia un’amante dei GCC?

