Berserk condivide nuovi aggiornamenti sul prossimo capitolo del manga

Berserk rimane una delle serie manga più brutali e cupe pubblicate oggi, mantenendo questo titolo sin dal suo debutto negli anni ’80. Dopo la tragica scomparsa del creatore Kentaro Miura, i suoi amici mangaka, lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, hanno deciso di onorare il loro compagno completando la storia dell’armata dei Falchi. Mentre il manga continua a portare Guts e i suoi alleati in territori inaspettati, i lettori si sono chiesti quando arriverà il prossimo capitolo di questa storia oscura. Fortunatamente, uno degli artisti dello Studio Gaga ha fornito un importante aggiornamento sul progresso del capitolo 377.

Nell’ultimo capitolo, Guts e il suo “allegro gruppo” di guerrieri affrontavano numerosi problemi. Sebbene gli eroi siano riusciti a ripristinare la sanità mentale di Casca dopo decenni, la celebrazione è stata breve poiché Griffith e Zodd hanno invaso e devastato Elfhelm. Ora che molti degli alleati magici di Guts sono stati eliminati dal nuovo membro della Mano di Dio, il Guerriero Nero e i suoi compagni sono stati catturati dall’Impero Orientale. Tuttavia, l’impero di Kushan ha rivelato di voler abbattere il Falco Bianco e il suo esercito di umani e demoni, offrendo a Guts un aiuto significativo per lanciare una nuova offensiva.

Uno degli artisti principali dello Studio Gaga, “Drache Doratan”, ha condiviso un aggiornamento riguardo al capitolo 377: “Il manoscritto è già stato consegnato, quindi mi aspetto che venga pubblicato presto. Mi dispiace per l’attesa, ma vi chiedo di pazientare ancora un po’.”

Mentre il manga continua, non è ancora chiaro se ci sarà una nuova trasposizione anime di Berserk. Dopo la serie televisiva Berserk: Memorial Edition, i nostri protagonisti sono rimasti inattivi sul piccolo schermo, anche se ci sono molti eventi e battaglie del manga che non sono ancora stati adattati in alcun progetto anime.

