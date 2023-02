Naruto – Sasuke Retsuden: il manga sulla storia di Sasuke si conclude con il secondo volume

Naruto si è concluso ormai da un po’ ma nonostante questo molti contenuti hanno intrattenuto tutti gli appassionati della serie scritta e disegnata da Masashi Kishimoto. Tra questi ricordiamo una serie di romanzi che hanno dato spazio anche ai personaggi secondari del manga o di supporto al protagonista. Ma Sasuke è molto più di un personaggio secondario.

Il 28 ottobre 2021 esce il romanzo intitolato Naruto – L’Impresa Eroica di Sasuke: I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellato. Comunemente noto come Sasuke Retsuden, questo ha ricevuto prima un adattamento animato e poi degli speciali animati. Oggi vogliamo riportare che l’adattamento manga di Sasuke Retsuden si concluderà con il secondo volume.

Il primo volume del manga scritto da Shingo Kimura, conosciuto per il one-shot pubblicato su Jump SQ, Medical Punch, ha rivelato che il manga terminerà questo estate con il secondo volume.

L’impresa eroica di Sasuke è il secondo romanzo che fa parte della trilogia Retsuden. L’unico superstite del clan Uchiha si trova in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku. Si tratta di un luogo molto distante dal Paese del Fuoco. Non sarà da solo, infatti, insieme a Sakura, avvia un’indagine sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.

Le vicende di Naruto non si sono completamente concluse con la conclusione del manga nel 2014. Infatti la storia del ninja biondo diventato il settimo Hokage del Villaggio della foglia, è ancora in corso con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations. Chiaramente non ricopre il ruolo di protagonista in quanto sostituito da suo figlio, Boruto, serializzato dal 2016.

Mikio Ikemoto si occupa dei disegni del sequel, mentre scritto da Masashi Kishimoto si occupa della scrittura. In Italia è edito da Planet Manga dal 2017 ed è ancora in corso. Nel 2016 riceve un adattamento anime realizzato da Pierrot e diretto da Noriyuki Abe e Hiroyuki Yamashita, con la supervisione di Ukyo Kodachi.