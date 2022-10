Naruto: Kishimoto celebra i 20 anni dell’anime con nuove illustrazioni

Masashi Kishimoto in occasione dei 20 anni della serie anime di Naruto ha realizzato alcune nuove illustrazioni seguite da un messaggio!

Il debutto dell’anime del famoso e amato ninja biondo, realizzato dallo studio di animazione Pierrot, risale al 3 ottobre 2002. La serie animata del franchise di Kishimoto si divide in due parti. La prima, Naruto, composta da 220 episodi che adatta i primi 27 volumi del fumetto, è stata trasmessa in Giappone dal 3 ottobre 2002 all’8 febbraio 2007. Invece in Italia ha debuttato nel 2006 su Italia 1.

La seconda parte dell’anime, Naruto: Shippuden (lett. “Naruto: Le cronache dell’uragano“) è andato in onda dal 15 febbraio 2007 al 23 marzo 2017 e questa parte adatta il seguito della vicenda dal volume 28 in poi. La serie Shippuden è andata in onda in Italia sempre su Italia 1 nel 2008. Parliamo sicuramente della serie più lunga, dato che si è sviluppata in ben 10 anni e abbraccia tutta la parte fondamentale del manga. Di fatto inizia con la saga del Salvataggio del Kazekage, che vede l’organizzazione Alba entrare con forza in scena. Deidara e Sasori fanno breccia nel villaggio della Sabbia senza troppi problemi e catturano la forza portante del mono-coda, appunto Gaara.

Dopo la fine dell’anime di Shippuden, Boruto: Naruto Next Generations ha tenuto vivo il franchise negli ultimi anni. Tuttavia ma ora è giunto il momento che la serie vera e propria torni per celebrare il 20° anniversario dell’anime.

Per questo oggi riportiamo la prima parte dei festeggiamenti, dato che ci aspettiamo altro in arrivo, relativa alle nuove illustrazioni realizzate dal maestro Kishimoto stesso. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito il contenuto:

NARUTO TV Anime 20th Anniversary Visuals & Special Illustration by Masashi Kishimoto.https://t.co/1SvGfuQHwI pic.twitter.com/ef8YimLlPV — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) October 3, 2022

Come si può vedere queste illustrazioni cercano di riassumere i macro momenti della serie di Kishimoto. Infatti la prima illustrazione fa riferimento alla prima parte, dalla squadra 7, all’assalto alla Foglia da parte di Orochimaru che si scontrerà con il Terzo Hokage, concludendo con lo scontro finale tra Sasuke e Naruto.

A seguire una key visual che tocca tutti i momenti principali della prima parte di Naruto Shippuden e in conclusione gli sviluppi degli eventi che portanto alla grande quarta guerra dei ninja. L’ultima illustrazione di Kishimoto vede tantissimi Naruto festeggiare i vent’anni dal debutto dell’anime.

Kishimoto ha anche rilasciato un messaggio per i fan. Il mangaka ringrazia tutti quanti “con una tecnica superiore della moltiplicazione del corpo!“