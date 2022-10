Gundam: The Witch From Mercury, l’anime sarà diviso in due parti

Gundam: The Witch From Mercury sta attirando molta attenzione su di se, visto anche il cambio di rotta che ha inserito al centro delle vicende come protagonista, una figura femminile, così da donare al franchise nuova linfa vitale e nuove vicende.

Anche la nuova serie animata di Gundam farà parte dell’incredibile lista di anime in uscita in questo mese di ottobre. Infatti il periodo autunnale mostrerà al pubblico Spy x Family, Bleach, Mob Psycho 3, Chainsaw Man e davvero tanti altri, regalando agli appassionati un post-estate molto ricco.

L’anime è imminente e a breve uscirà ufficialmente in Giappone. Un post su Twitter di MyAnimeList però accenna a un dettaglio importante per questo nuovo capitolo di Gundam: The Witch From Mercury, confermando che sarà diviso in due split core, quindi ufficialmente in due parti, probabilmente con una lunga pausa tra l’una e l’altra.

Ormai è una pratica che stanno adottando tutti gli anime, specialmente quelli più importanti come Attack on Titan ad esempio, che ha diviso in tre parti addirittura la stagione finale. Lo stesso percorso è stato ed è affrontato anche da Jojo: Stone Ocean e a quanto pare lo farà anche Bleach.

Insomma tutte le trasposizioni animate stanno dividendo le stagioni in tranche di 12-13 episodi solitamente, lasciando uno spazio tra i vari ritorno di alcuni mesi. Nel caso di Belach ad esempio saranno 3. La suddivisione è importante così lo Studio di animazione ha più tempo per donare qualità alla stagione.

Gundam: The Witch From Mercury sarà quindi diviso in due parti ma al momento non abbiamo dettagli ulteriori al riguardo e non sappiamo quanti episodi saranno pubblicati durante la prima parte, ma sappiamo che la seconda parte dovrebbe arrivare nel mese di aprile. In calce potete vedere il post ufficiale che annuncia il tutto:

News: Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury) to air in split cours, with second cours scheduled for April 2023; first cour premieres on October 2 #水星の魔女 #G_Witch https://t.co/pbbbUckRHw pic.twitter.com/bVKCGEUD45 — MyAnimeList (@myanimelist) September 29, 2022

Gundam: The Witch From Mercury, l’anime sarà diviso in due parti

Il nuovo anime di Gundam arriverà con una prima manciata di episodi nel mese di ottobre insieme a tanti altri anime, e al momento la seconda parte è confermata per il mese di aprile, anche se tutto ovviamente può variare insieme a tante altre cose. Tutto è stato riportato tramite CB e il Tweet di MAL.

Fonte CB – Twitter MAL.