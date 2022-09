Gundam: l’ultimo film sarà trasmesso su Prime Video

Gundam rimane una delle serie animate di maggior rilievo quando si tratta del genere mecha. Nel corso del tempo ha costantemente prodotto nuove serie televisive, film e anche videogiochi che si svolgono in realtà e linee temporali alternative.

Con l’ultimo film che esplora la storia dell’episodio perduto della serie anime originale, L’isola di Cucuruz Doan arriverà presto su Amazon Prime Video. Questo permetterà ai fan di Gundam di esplorare questo capitolo del franchise.

Come molti fan di Gundam sanno, l’isola di Cucuruz Doan è uno dei film più interessanti del franchise. In particolare perché è basato sul leggendario “episodio perduto” della serie animata degli anni 70. Originariamente ritirato per ragioni ancora da rivelare interamente, l’episodio stesso ruotava attorno ad Amuro e ai suoi alleati che si imbattono in un’isola unica popolata da orfani. Questi svolgono un ruolo nella più ampia battaglia tra la Federazione Terrestre e il Principato di Zeon.

Dal punto di vista cinematografico, questo non è l’unico progetto legato a Gundam, in quanto Netflix continua a lavorare su un adattamento live-action. Inoltre è in produzione anche un sequel del film Hathway’s Flash.

Oggi riportiamo che il nuovo film di Gundam sarà disponibile sul Amazon Prime Video in Giappone a partire dal 1° ottobre. Ci sarà anche una versione fisica prevista per la fine del mese.

Il lungometraggio di Gundam si concentra sulle conseguenze provocate da una missione segreta andata storta. Il pilota di Mobile Suit, Amuro Ray e i suoi compagni, sono bloccati su un’isola remota. Il battaglione viene inviato in una terra chiamata Isola del Non Ritorno, per sgomberare le forze nemiche, solo per scoprire un gruppo di bambini e un attacco meccanico nemico. Da questo momento Amuro deve trovare un modo per tutti loro di fuggire da questa terra misteriosa, ma non prima di aver incontrato uno strano uomo: Cucuruz Doan.