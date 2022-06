Gundam: The Witch From Mercury svelati storia, personaggi, cast e mecha

Gundam: The Witch From Mercury svelati storia, personaggi, cast e mecha

Bandai Namco Filmworks ha rivelato nella giornata di oggi il cast, la storia, i nuovi personaggi e le immagini ufficiali dei nuovi mecha che si scontreranno in Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo), una nuova serie TV dedicata a Gundam dopo sette lunghi anni.

La società ha anche rivelato la data di uscita ufficiale, fissandola al 14 luglio 2022. Il sito ufficiale ci ha deliziato anche con delle immagini ufficiali della nuova protagonista: Suletta Mercury.

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue, come già accennato farà il suo debutto il 14 luglio presso la Gundam Factory di Yokohama dove è presente la statua a grandezza naturale di Gundam Unicorn a Odaiba a Tokyo, la statua a grandezza naturale di Freedom Gundam a Shanghai, la statua a grandezza naturale di RX-93ffν Gundam a Fukuoka e l’imminente Gundam Base Virtual World nel progetto Gundam Metaverse di Bandai Namco Group.

Ecco la sinossi ufficiale presente sullo stesso sito web dell’anime:

A.S. (Ad Stella) 122-

In un’epoca in cui una miriade di corporazioni è entrata nello spazio e ha costruito un enorme sistema economico, Una ragazza proveniente da un recondito Pianeta di nome Mercurio si trasferisce alla Scuola di Tecnologia Asticassia, gestita dal Gruppo Beneritt che domina l’industria dei mobile suit.

Il suo nome è Suletta Mercury. Con una luce sfavillante diverse dalle altre, questa ragazza cammina passo dopo passo attraverso un nuovo mondo, fatto di solitudine, guerra e conquista.

Ecco i nuovi personaggi e i Mobile Suite presenti nel nuovo anime:

Suletta Mercury (potete ammirare la foto sopra) è una studentessa del secondo anno del dipartimento di pilotaggio, trasferitasi per studiare la “materia” dal Pianeta Mercury.

Miorine Rembran, è anch’essa una studentessa accademicamente distinta del secondo anno del dipartimento di strategia gestionale.

Guel Jeturk, erede della Jeturk Heavy Machinery, una delle tre filiali del gruppo, e studente al terzo anno del dipartimento di pilotaggio.

Elan Ceres, il pilota di punta sostenuto dalla Peil Technologies, una delle tre filiali del gruppo. Studente al terzo anno del dipartimento di pilotaggio.

Shaddiq Zenelli, figlio adottivo dell’amministratore delegato della Grassley Defense Systems, una delle tre filiali del gruppo. Uno studente del terzo anno del dipartimento di pilotaggio che guida la Grassley House.