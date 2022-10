Dragon Ball: Mikio Ikemoto ridisegna la cover del volume 7

Dragon Ball è senza dubbi uno dei migliori franchise degli ultimi 40 anni e soprattutto il più famoso. Il mangaka, Akira Toriyama, è riuscito a creare un fenomeno mediatico instancabile ed intramontabile, al punto che continua ad appassionare molti fan appartenenti a generazioni diverse.

Dragon Ball ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump nel 1984, dunque quasi quarant’anni fa. Proprio in vista del 40° anniversario del manga, è in corso una campagna celebrativa del manga di Toriyama. Questa consiste nel coinvolgere altri famosi mangaka a scegliere e ridisegnare nel loro stile, ogni mese, una delle 42 cover del manga.

Oggi riportiamo che si è aggiunto alla lista Mikio Ikemoto, il mangaka che lavora a Boruto: Naruto Next Generations.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

DRAGON BALL Volume 7 by Mikio Ikemoto (BORUTO).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/P6kOXmDNhe

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 29, 2022