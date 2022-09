Chainsaw Man è uno degli anime se non l’anime più atteso di questo ottobre insieme alla nuova trasposizione di Bleach, visto il suo enorme successo creato intorno al manga di Fujimoto, un autore con una visione diversa dal solito per quanto riguarda il genere Shonen.

Nonostante alcuni schemi siano preimpostati per gli standard del medium, Chainsaw Man cerca di regalare qualcosa di nuovo traendo dal passato radioso lasciato dai grandi maestri dell’epoca, che a oggi sarebbero fieri di esseri citati in questo modo.

Denji, Power, Aki e Makima sono i personaggi principali della storia e per promuovere il prossimo “Pop-Up Shop” è stata pubblicata una bellissima key art per pubblicizzare il tutto, ricordandovi che su Crunchyroll a partire dall’11 ottobre sarà disponibile anche il primo episodio della prima serie animata.

I personaggi evidenziati nel poster sono al centro delle vicende, visto che collaboreranno per portare a termine una delle missioni più complesse per quanto riguarda la minaccia dei Diavoli. Personaggi ambigui, complessi e sfaccettati saranno al centro di Chainsaw Man, l’anime rivelazione del 2022 in uscita nel periodo autunnale.

Chainsaw Man: la nuova key art mette in evidenza i 4 “Big” dell’anime!

Il manga è entrato nella seconda parte dopo una breve attesa successivamente alla pubblicazione dei primi 12 volumi. La storia fin a ora è stata un crescendo di combattimenti, sangue e rivelazioni, soprattutto per quanto riguarda il passato travagliato del protagonista Denji.

Chainsaw Man si prospetta essere un’anime rivelazione come accennato in precedenza, e allo stesso tempo MAPPA ha già in programma (simbolicamente) di lavorare a una seconda stagione, insieme a progetti importanti come ad esempio l’ultima parte di Attack on Titan.

Chainsaw Man fa parte di quella “lista speciale” che fin da subito ha un successo clamoroso, visto che è stato il pubblico a gridare a gran voce una trasposizione animata a tal proposito. Il poster è stato concesso grazie al profilo Twitter ufficiale dell’anime, insieme al solito CB che ha riportato la notizia dettagliata.

Ricordiamo che l’anime di Chainsaw Man tratto dal manga di Fujimoto uscirà martedì 11 ottobre e sarà prodotto dall’ormai celebre Studio MAPPA.

Fonte CB Twitter ufficiale CM