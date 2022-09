Armor Wars sarà un film cinematografico, non più una serie Disney+

L’imminente produzione dei Marvel Studios Armor Wars, originariamente prevista come serie televisiva Disney+ in sei episodi, è stata rielaborata per diventare un film per il cinema.

Come riportato da THR, il progetto manterrà la sua star Don Cheadle, che riprenderà il suo ruolo di lunga data nel Marvel Cinematic Universe come James Rhodes alias War Machine, e il suo sceneggiatore Yassir Lester. Sebbene al momento del cambiamento non sia stata annunciata alcuna finestra di uscita per Armor Wars, si prevede che il film verrà posticipato nella lista dei prossimi film della Marvel.

Marvel Studios’ Armor Wars, starring Don Cheadle, will debut as a feature film. Read more: https://t.co/3T9zVe2l5t pic.twitter.com/YfvaXRwvIJ — Marvel Entertainment (@Marvel) September 29, 2022

Armor Wars è stato annunciato nel 2020 nell’ambito dell’Investor Day 2020 della Disney, mentre il suo logo è stato rivelato più di recente, al D23 Expo della Disney. Lo show doveva adattare l’arco narrativo del 1987 della serie Iron Man, noto anche come Stark Wars, in cui Tony Stark – interpretato da Robert Downey Jr. nel MCU fino alla morte del personaggio in Avengers: Endgame – scopre che la tecnologia della sua armatura è caduta nelle mani sbagliate e viene usata dai cattivi per i loro scopi nefasti. Iron Man e i suoi alleati sono quindi entrati in una corsa agli armamenti per proteggere il mondo dalle armi avanzate che aveva creato. La popolare storia a fumetti Armor Wars è stata scritta da Bob Layton e David Micheline con illustrazioni di Mark D. Bright e Barry Windsor-Smith.

Secondo alcuni, il fatto che la produzione sia passata da una serie ad un film, con conseguente aumento del budget, potrebbe suggerire che Robert Downey Jr. possa ricomparire nel ruolo di Tony Stark in quaclhe maniera.

Cheadle ha descritto l’adattamento di Armor Wars dicendo:

“E come fa la Marvel, è anche un’opportunità per prendere la mitologia e capovolgerla un po’ e trovare modi diversi di raccontare la storia, quindi lo sta facendo e lo ha fatto alla grande”. L’attore ha anche parlato delle differenze tra il suo personaggio, Rhodey, e quello di Tony, nonostante la stretta amicizia che li accomuna: “Non lo so, voglio dire che penso che Rhodey sia un tipo a sé stante. Non credo che qualcuno possa davvero calarsi nei panni di Tony Stark o di Iron Man, credo che lui lo abbia fatto meglio di chiunque altro. Ma credo che impareremo molto su ciò che Rhodey vuole, su chi è e su quale sarà il suo… posto nel firmamento del MCU”.

Il film di Armor Wars si inserisce in un elenco sempre più ampio di storie interconnesse in arrivo dai Marvel Studios, tra cui Secret Invasion, che vedrà Cheadle affiancato da Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, anch’essi tornati nei loro ruoli dai film precedenti. Secret Invasion sarà trasmesso in anteprima su Disney+ nel 2023.

La data di uscita del film Armor Wars non è ancora stata annunciata.