One Piece: svelata la collezione per Android e iPhone di CASETiFY

La popolarità di One Piece non è una novità ma certamente sono interessanti tutti i progetti di collaborazione che altre realtà avviano con il franchise di Oda. Abbiamo ad esempio riportato che l’11 novembre di quest’anno ci sarà una collaborazione con Vans.

Oggi invece riportiamo che CASETiFY ha annunciato una collaborazione ispirata all’iconico anime One Piece. Al momento si trova sulla cresta dell’onda grazie al successo del film One Piece Film: Red che ha debuttato in Giappone il 6 agosto. In Italia invece debutterà a partire dal 1 dicembre di quest’anno.

Si tratta di una nuova collezione di accessori per iPhone, incluso il nuovo iPhone 14, Samsung, Google Pixel, Airpods, Macbook e altro. Questa si chiama “Pirate Black Collection” e trae ispirazione da oggetti da collezione come carte da gioco, modellini e adesivi.

L’oggetto più unico della collezione è la custodia Golden Transponder Snail 3D AirPods Pro, che si basa sui dispositivi di comunicazione noti come lumacofoni (Den Den Mushi), utilizzati dagli ammiragli della marina per evocare l’attacco Buster Call e non solo. Il guscio e il corpo della custodia sono rimovibili, il che ti consente di trasportare solo il guscio per comodità.

Di seguito ne riportiamo alcune immagini:

Altri articoli straordinari della nuova collezione One Piece x CASETiFY includono la custodia a tema con dozzine di icone popolari. Tra queste sarà presente la custodia con la Thousand Sunny, la nave dei sogni su cui l’equipaggio di Cappello di Paglia naviga i mari, la custodia con adesivi Brotherhood ispirata al legame tra Rufy, Sabo e Ace.

C’è anche una custodia per le carte da poker con la stampa di alcuni personaggi del franchise. Ci sono altre invece che presentano sei tipi di combinazioni tra cui Rufy e Shanks e Ace e Sabo. Ci sono chiaramente cover per smartphone, tra cui una versione di Uta e Shanks direttamente dal nuovo film One Piece Film: Red.