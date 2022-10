Cyberpunk: Edgerunners: lo storytelling del sesto episodio è da manuale

Cyberpunk: Edgerunners continua a riscuotere tantissimo successo. Tantissimi personaggi di spessore come Hideo Kojima, hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Studio TRIGGER.

Nel corso dei dieci episodi, i fan hanno modo di conoscere David Martinez ma nessuna puntata è così emozionante e coinvolgente della sesta. Questa non solo mostra Martinez al suo livello più basso, ma si concentra anche sul mercenario affetto da cyber-psicosi, noto come Maine. Nell’intrecciare questa tragica storia, il sesto episodio presenta una qualità nello storytelling da manuale.

Il sesto episodio sembra il vero episodio in cui Edgerunners poteva avventurarsi in un territorio in cui tutto poteva succedere. Maine, ha tenuto insieme l’equipaggio di mercenari, dimostrando di essere in grado di sbaragliare gli avversari meccanici. In questo episodio però, emergono i difetti che perseguitano Maine, poiché il suo desiderio di proteggere ha avuto un costo amaro.

David è il protagonista della serie, ma i riflettori nel sesto episodio sono puntati su Maine. Si fa luce sul suo passato e sulla sua storia su come sia diventato il colosso della tecnologia.

Maine non sembra molto diverso da David nei flashback. Tuttavia, ironicamente, sembrava che fosse molto più disposto a fare affidamento sulla sua umanità piuttosto che sulla tecnologia che ora ospita.

Naturalmente, un grande elemento di questo episodio è l’azione, che è veloce e frequente. Maine e il suo equipaggio si trovano a tentare di scappare da un Trauma Team che sta dando la caccia al dirigente che hanno rapito. Maine in questa fase non riesce a mantenere la sua sanità mentale, perdendo Dorio e scatenando un’ondata di distruzione.

Con la morte di Maine, è possibile vedere David al livello più basso, che usa la sua tecnologia per assistere tragicamente alla morte del suo mentore. Alla fine non potrà fare nulla per evitare il peggio. David riesce ad allontanarsi tenendo il braccio del suo insegnante e si prepara a diventare il capo dell’unità mercenaria, nel bene e nel male.

Dall’inizio alla fine, l’episodio sei di Cyberpunk: Edgerunners esamina le vite dei suoi protagonisti e mostra la vera tragedia della loro storia all’interno dei confini di Night City.