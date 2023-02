Star Comics annuncia un’edizione speciale per l’ultimo volume di Demon Slayer

L’editore italiano Star Comics, ha annunciato direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale l’ultimo volume di Demon Slayer in tutte le fumetterie italiane. Si tratta del volume 23 e sarà disponibile a partire dal 12 aprile.

Star Comics dunque si appresta a celebrare un evento eccezionale con tutti gli appassionati delle avventure di Kamado Tanjiro con un’edizione speciale. Oltre alla possibilità di acquistare l’edizione regular del volume arriveranno anche una Variant Cover Edition del volume 23, con copertina esclusiva e mini-shikishi in allegato. inoltre ci sarà anche una limited edition che comprenderà un fantastico box per raccogliere l’intera serie.

Demon Slayer è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. Star Comics ha pubblicato il manga in Italia dal 2019. Si concluderà quindi il 12 aprile di quest’anno.

Questo manga ha riscosso un forte successo in tutto il mondo, attestato dal numero delle vendite che ha registrato. Non a caso la serie si è classificata al primo posto nella classifica annuale dei fumetti di Oricon nel 2019, con oltre 12 milioni di copie vendute. Demon Slayer ha superato One Piece, che si è classificato al secondo posto, con oltre 10,1 milioni di copie vendute.

Per quanto riguarda invece la serie animata, Ufotable è lo studio di animazione che si è occupato del primo adattamento anime, trasmesso nel 2019. L’annuncio di una seconda stagione risale durante il festeggiamento del secondo anniversario della prima stagione, nel 2021.

Questa si divide in due archi narrativi. Il primo è Mugen Train e adatta in sette episodi gli stessi eventi già trasposti nel film animato. Invece la seconda parte del secondo arco narrativo prosegue la narrazione del manga e si intitola il Quartiere dell’intrattenimento. Il 2023 sarà un anno importante in quanto la terza stagione debutterà ad aprile . In questa occasione verrà trasmesso un episodio speciale di circa un’ora.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Tanjiro che un giorno improvvisamente scopre una scena straziante. Tutti i suoi fratelli e sua madre sono privi di vita, tranne sua sorella Nezuko, che è diventata un demone. Inizia quindi un avventuroso viaggio alla ricerca di una cura per far tornare Nezuko umana.