Demon Slayer: la terza stagione dell’anime sarà trasmessa ad aprile 2023

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sempre più vicino a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la terza stagione dell’anime!

In questo articolo infatti siamo felici di aggiornare tutti gli appassionati circa alcune informazioni legate alla nuova stagione dell’adattamento del manga di Koyoharu Gotoge.

Infatti Demon Slayer tornerà ad aprile l’anno prossimo, quindi nel 2023, e questo annuncio arriva anche con un nuovo trailer. Ma le novità non finiscono qui. Prima di proseguire riportiamo di seguito il nuovo trailer, come riportato dall’insider WSJ_manga sulla propria pagina Twitter:

Tuttavia ci sono alcuni dettagli da chiarire e riportare in seguito a quanto annunciato. L’arco narrativo Swordsmith Village farà il suo debutto a partire da aprile 2023 e sarà preceduto da un tour mondiale previsto l’anno prossimo dal 3 febbraio.

In questa occasione sarà trasmesso in anteprima un film composto dall’episodio 10 e 11 dell’arco del Distretto dell’intrattenimento. Questo sarà poi seguito dal primo episodio della terza stagione di Demon Slayer della durata di 1 ora.

Al momento ci sono le prime date del tour mondiale del film e questo si estenderà da febbraio a marzo. Le date europee riportate e confermate sono quelle della Francia e della Germania. Quindi non c’è nessuna notizia riguardante l’Italia, per ora. Non è escluso che questo evento non arrivi in Italia proprio perché si terrà in oltre 80 paesi del mondo.

Demon Slayer è uno dei manga che si è affermato a livello mondiale con forza proprio grazie all’adattamento anime. Prodotto da Ufotable, la prima stagione ha debuttato in anteprima rispetto alla trasmissione regolare. Lo ha fatto tramite i primi cinque episodi, distribuiti nei cinema giapponesi per due settimane a partire dal 29 marzo 2019.

La seconda stagione invece si divide in due archi narrativi. Il primo è caratterizzato dall’arco del Treno Mugen e adatta in sette episodi i medesimi eventi già trasposti nel film animato, mentre il secondo, Entertainment District, prosegue la narrazione del manga.

Adesso è pronta la terza stagione dell’anime di Demon Slayer, il cui manga si è concluso ormai a maggio 2020.