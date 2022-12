Berserk: i fan ipotizzano cosa può essere il misterioso countdown

Se Ben ricordate Berserk aveva lanciato un conto alla rovescia altamente misterioso, e visto che il manga è in piena serializzazione il pubblico ha ben pensato che presto sarebbe arrivato un annuncio dedicato alla controparte animata del franchise, successivamente al flop della serie del 2016.

Da come siete ampiamente a conoscenza 4C Studio ha riproposto un “Berserk: Memorial Edition” che riporterà appunto nelle sale cinematografiche nipponiche l’11 dicembre la trilogia dell’Eta dell’Oro, comprensiva del tragico evento che prende luogo ogni 216 denominato “Eclissi”.

Su questa linea gran parte del pubblico sogna un proseguo dell’anime in questione animato da MAPPA e nonostante sia un buono studio dopo le polemiche sulla CGI della fallimentare serie del 2016 non sappiamo quanto sia una buona idea. Ma d’altronde parliamo di congetture.

Infatti gran parte del pubblico ama incondizionatamente la controparte animata di Berserk del 1997 per via della qualità totale della suddetta e una mancanza di una versione moderna della storia.

Ora, dato che il manga sta continuando grazie a Kouji Mori e il suo team, successivamente alla dipartita di Miura il pubblico punta ovviamente su un annuncio anime alla fine del misterioso countdown, anche se alla fine può essere veramente tutto.

Per questo motivo su Twitter sono partite tutte le speculazioni sul caso, e qualcuno come accennato antecedentemente spera addirittura in un nuovo annuncio riguardante una produzione animata sviluppata da MAPPA. Probabilmente non sarà così, specie se consideriamo i prossimi lavori dello studio.

Addirittura un nuovo rumour metterebbe lo studio di animazione a capo della terza stagione di One Punch Man: insomma MAPPA a quanto pare è amata da tutti.

This boutta be a countdown to announce the continuation of the 4C Berserk anime by MAPPA, i'm callin it pic.twitter.com/QtUPJ5Fxhm

Un altro Tweet dice: “Non so cosa sia questo conto alla rovescia per Berserk, ma prego che si tratti di un annuncio per un nuovo e adeguato adattamento anime. Se ciò accadesse, perderei davvero la testa.”

Idk what this countdown is for Berserk, but I’m praying that’s it’s an announcement for a new and proper anime adaptation.

I’d actually lose my fucking mind if that happens. pic.twitter.com/oxTpabKopc

— Kami ☕️ (@KamiYugen) December 1, 2022