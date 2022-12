Dopo le classifiche manga arrivano quelle anime, e questa volta parliamo degli anime più “Googlati” del 2022. La classifica è molto interessante e riguarda solamente il pubblico giapponese. Il post e la ricerca sono sempre di Oricon News, fautore di questo genere di ricerche e sondaggi.

L’anno si sta per chiudere ed è sempre interessante vedere in ambito manga e anime quali sono stati i prodotti più apprezzati, amati e in questo caso cercati maggiormente dal pubblico.

Chainsaw Man domina ancora questo genere di classifiche dato che anche in questo caso abbiamo un primato per l’anime di MAPPA. Il manga nel 2021 ha acquisito sempre più successo e Fujimoto è diventato uno degli autori più apprezzati e prolifici del panorama shonen moderno.

La trasposizione anime era attesissima e per questo abbiamo avuto spesso dei primati per quanto riguarda questo genere di liste. Nei titoli più ricercati al secondo posto vediamo SPYXFAMILY, anch’esso una delle rivelazioni del 2022, specie nella sua controparte anime.

Anche se in Italia non ha un grande seguito ormai, il terzo posto della lista è occupato da Mobile Suit Gundam: Witch From Mercury, la nuova serie del franchise che ha inserito per la prima volta nella storia del brand un protagonista femminile, mescolando così le carte in tavola.

Quali sono gli anime più cercati nel 2022 dal pubblico giapponese?

Licorice Recoil segue Gundam, arrivando quasi a metà classifica; il risultato è ottimo dato che serie come Bleach o Blue Lock non sono minimamente presenti nella classifica, stessa cosa per Boruto o One Piece. Urusei Yatsura, Bocchi the Rock, Tomodachi Game e altri chiudono la classifica. Anche “Lamù” entra in classifica.

🔍2022年Google検索ランキング ▼アニメ部門▼https://t.co/xWx8Hg5rgV 1位 チェンソーマン

2位 SPY×FAMILY

3位 水星の魔女

4位 リコリス・リコイル

5位 うる星やつら

6位 着せ恋

7位 パリピ孔明

8位 ぼっち・ざ・ろっく!

9位 よふかしのうた

10位 トモダチゲーム pic.twitter.com/kYJIRE89La — ORICON NEWS【アニメ】 (@oricon_anime_) December 7, 2022

La classifica è molto interessante, specie se consideriamo che molti titoli citati nella lista non sono famigerati in Italia, tranne per alcune eccezioni. Sicuramente fa strano vedere un “best of” senza titoli come One Piece, Bleach, Dragon Ball e via discorrendo, ma alla fine stiamo parlando di ricerche e non di vendite.

Voi siete d’accordo con la lista? Oppure avreste cambiato qualcosa? Fatto sta che Chainsaw Man rimane ancora lì in alto, per affrontare un 2023 sempre più affiatato. Tutto arriva da CB.

Fonte Comic Book – Oricon