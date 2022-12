Chainsaw Man: l’anime adatta una delle scene più violente di Makima

L’anime di Chainsaw Man continua a rendere le vicende sempre più interessanti e lo fa con l’episodio 9.

I cacciatori di diavoli di Tokyo hanno subito un’aggressione molto pesante e apparentemente tutti sono stati vittima di un’imboscata ben coordinata della banda del Demone Pistola.

Durante questo assalto mortale, i protagonisti di Chainsaw Man dimostrano il loro coraggio affrontando la morte.

Tra i caduti c’era anche Makima ma a quanto pare non può morire. Infatti oggi parliamo della sua scena più violenta e sanguinosa adattata nell’anime.

Makima non rimane priva di vita, come poteva sembrare, sul treno per Kyoto. Al momento non sappiamo se in realtà sia morta ed è subito tornata in vita, ma i fan possono scoprire finalmente di cosa è capace il Diavolo di Makima.

Ci sono diverse domande su come funzionano i poteri di Makima, che sono incredibilmente sanguinari.

Makima usa una forma di visione chiaroveggente e manipolazione a distanza quasi in stile voodoo. Questa tecnica le permette di torcere i corpi dei componenti della gang del Diavolo Pistola fino a disintegrarli.

La tecnica diventa ancora più oscura quando vediamo Makima sfruttare un gruppo di detenuti nel braccio della morte come totem per il rituale.

Infatti ogni detenuto deve pronunciare il nome di un membro del gruppo assalitore. Una volta fatto, sia il detenuto che la persona menzionata, muoiono.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnimeScenesJPN. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, si tratta di qualcosa di sbalorditivo. I fan di Chainsaw Man stavano aspettando da un po’ questa scena. Il manga è una straordinaria forma d’arte visiva, ma l’anime rende tutto questo ancora più incredibile.

Le immagini in movimento dei corpi che vengono contorti oltre ogni limite fisico sono inquietanti.

Aldilà dell’origine dei suoi poteri, quello che suscita anche curiosità su Makima è come sia sopravvissuta alla sparatoria. Tutto ha sicuramente a che fare con il contratto stipulato con un Diavolo, ma non si sa altro per ora.

L’episodio poi termina anche con l’oscura rivelazione che Makima avrebbe potuto prevedere l’arrivo dell’imboscata. Questo non fa che sollevare ulteriori domande su questo personaggio.