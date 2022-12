One Piece andrà in pausa durante le feste: ecco tutte le date

One Piece ha posto le basi per l’inizio della fine con il manga, ma al momento l’anime non ha ancora raggiunto il culmine della saga di Wano e le battaglie sono nel vivo dell’azione. Tutti stanno ancora attendendo il Gear Fifth in versione animata.

Successivamente ai momenti alti di Jinbe e Nico Robin il tutto ha nuovamente lasciato spazio alle altre battaglie in corso e tutti i Mugiwara hanno avuto il loro momento di gloria: ma ora arriva il momento di riposare da entrambi i lati, sia in battaglia che nella realtà.

Nel manga Oda ha raccontato la leggenda di Vegapunk e al momento tutto il pubblico ha il fiato sospeso per quanto riguarda tutte le rivelazioni inerenti al One Piece e tutti i misteri seminati dal mangaka nel corso di questi 25 anni.

Purtroppo il capitolo 1069 arriverà il 18 dicembre e dopo una piccola pausa ecco che il giorno di Natale ci sarà una bellissima sorpresa, vista l’uscita natalizia del capitolo 1070.

Infatti tramite @newworldartur abbiamo l’opportunità di leggere i prossimi appuntamenti fino al mese di gennaio per quanto riguarda il manga, e scopriamo fin da subito che anche Oda, nonostante lavori anche nelle feste, ha bisogno di riposo e noi non possiamo che accettare.

In calce tutte le info pubblicate recentemente a proposito della pubblicazione del manga, che ricordiamo da noi coincide con la piattaforma MangaPlus:

Not Oda making me work on Christmas day 🥲https://t.co/pnp5sgOd3t — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 7, 2022

11 dicembre uscirà il capitolo 1069

18 dicembre breve pausa

25 dicembre uscirà invece il capitolo 1070

1 gennaio ancora festa: Shonen Jump non pubblica nulla

6 gennaio arriverà il capitolo 1071

15 gennaio ancora pausa, e anche qui Shonen Jump non pubblicherà nulla

22 gennaio sarà la volta del capitolo 1072

Insomma anche se brevi le pause saranno numerose e per diverse settimane non avremo l’occasione di leggere il seguito delle avventure dei Mugiwara, ma dobbiamo anche dire che le pause sono più che meritate. Insomma, per ammirare nuovamente le avventure di Luffy dobbiamo pazientare tra un capitolo e l’altro.

Siete in pari con il manga? Magari potete sfruttare queste pause per un grande recupero dei capitoli o dei volumi arretrati. Rammentiamo che le date sopra coincidono in Europa con l’uscita su MangaPlus.

Fonte Twitter