Tra le uscite targate Panini Comics del 9 dicembre 2022 troviamo un nuovo numero del mensile di Star Wars, oltre all’edizione italiana del 100° numero delle Teenage Mutant Ninja Turtles e a un nuovo volumetto spin-off di Dune.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 9 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Panini Comics del 9 dicembre 2022

Star Wars 22

Star Wars 90

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #23, Darth Vader (2020) #22

La Principessa Leia e il Comandante Imperiale Zahra al centro di una battaglia campale, risolutiva per le sorti dell’Alleanza Ribelle e per la vita di Shara Bey.

Inoltre, il faccia a faccia fra Darth Vader e i traditori dell’Impero!

Teenage Mutant Ninja Turtles 57

14,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #99/100, Shredder in Hell (2019) #5

Il centesimo numero originale arriva in Italia!

Dopo gli sconvolgenti fatti del numero scorso New York è precipitata nel caos.

E mentre l’agente Bishop e Karai continuano senza sosta a perseguire i propri obiettivi, Donatello torna a scontrarsi con Metalhead.

Non è che l’inizio: una nuova minaccia si staglia all’orizzonte, e quando la polvere si sarà posata niente sarà più come prima per le Tartarughe Ninja e i loro amici.

Asterix e il Papiro di Cesare

Asterix Collection 39

6,90 €

Contiene: Le Papyrus de César

50 a.C.: Cesare ha redatto i suoi commentari sulla guerra gallica, decidendo furbescamente di tagliare qualsiasi riferimento alle sconfitte subite per mano dei nostri irriducibili Galli.

Ma una copia clandestina del manoscritto originale arriva al villaggio, subito seguita dai Romani, decisi a distruggerla… riusciranno Asterix e Obelix a preservare il testo che tramanderà nei secoli la memoria delle loro straordinarie imprese?

Dune: Racconti di Arrakeen

18,00 €

Contiene: Dune: Blood of the Sardaukar (2021) #1, Dune: A Whisper of Caladan Seas (2021) #1

Due nuovi racconti a fumetti dal mondo di Dune, nato dai romanzi di Frank Herbert. Brian Herbert e Kevin J. Anderson – gli autori dei prequel – ci riportano su Arrakis per raccontare le storie di Jopati Kolona, un soldato imperiale alle prese con una scelta impossibile, e del sergente Vitt, a cui spetta il compito di riportare gli uomini caduti al loro pianeta di origine.

Dopo il successo di Dune – Casa Atreides, un nuovo appassionante viaggio sul pianeta del deserto.

Magic: Il Planeswalker Nascosto

19,00 €

Contiene: Magic: Master of Metal (2021) #1, Magic: The Hidden Planeswalker (2022) #1/4

Nuove storie dall’universo di Magic: The Gathering!

Dopo aver sconfitto la divinità oscura Marit Lage, la necromante Liliana Vess arriva nella sua nuova casa.

A Ravnica, intanto, il Maestro del Metallo Tezzeret trama nell’ombra… e i suoi piani potrebbero sconvolgere il multiverso.

Sta per entrare in scena un Planeswalker sconosciuto e dai poteri incommensurabili che metterà Liliana e Tezzeret una contro l’altro.

Da Mairghread Scott (Guardians of the Galaxy), Fabiana Mascolo (Firefly: Brand New ‘Verse) e French Carlomagno (Mighty Morphin Power Rangers)

Star Wars Classic 11

Piccole Guerre

24,00 €

Contiene: Star Wars (1977) #90/99

Penultimo volume per la serie classica di Star Wars! Ian e Ciube contro un assassino di Wookiee! Uno strano sogno di Luke Skywalker che coinvolge Yoda, Ben Kenobi e Dart Fener.

E infine il sanguinoso ritorno di Lumiya, la donna che una volta era Shira Brie, mortale nemica di Luke.

Harry Potter: I Progetti

75,00 €

Contiene: From the Films of Harry Potter: The Blueprints

Splendidamente realizzato e raccolto in un grande formato deluxe, Harry Potter: I progetti presenta il lavoro degli artisti che hanno gettato le fondamenta degli edifici, dalle case alle singole stanze, e delle ambientazioni di tutti gli otto film della saga.

Un viaggio magico attraverso più di 260 pagine di progetti straordinariamente dettagliati e commenti approfonditi, per scoprire tutti i dietro le quinte sulla creazione delle architetture dei luoghi più amati di Harry Potter.