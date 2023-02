One Piece 1073: Oda rivela i veri poteri di Stussy

One Piece, attraverso i capitoli più recenti dell’ultimo arco narrativo del manga, ha svelato ulteriori novità su alcuni personaggi.

Dopo che il CP0 è arrivato sull’isola di Egg Head per la testa di Vegapunk, si scopre che lo scienziato è circondato da diversi alleati e alcuni di questi sono infiltrati all’interno del governo mondiale. È proprio il caso di Stussy.

Oggi infatti volgiamo riportare alcune novità relative a questo personaggio. Per coloro che non hanno intenzione di scoprire anzitempo quando riportato su questo articolo l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il capitolo 1073 di One piece ha rivelato quindi le abilità di Stussy!

Il primo arco della saga finale del manga di Eiichiro Oda ha iniziato a mettere in luce alcuni grossi misteri sui quali i fan hanno teorizzato per molto tempo.

Sorprendentemente si scoprono le intenzioni di Stussy, la quale non ha fatto altre che fare il doppio gioco nel CP0 rimanendo sempre fedele a Vegapunk.

Si è scoperta anche la verità sulla sua identità, ossia un clone di Miss Buckingham Stussy, un ex membro dei Pirati di Rocks. Infatti Stussy non è altro che un clone creato dallo scienziato anni prima e di conseguenza ha rivelato le sue abilità correlate a quelle dei poteri di un Frutto del Diavolo. Ora, tramite il nuovo capitolo della serie, possiamo finalmente vedere questi poteri in azione.

Verso la fine del capitolo 1072 di One Piece, Stussy aveva sorpreso comodamente tutti, mettendo fuori dai giochi con facilità Kaku con un solo morso. Fa la stessa cosa nei confronti di Lucci nel capitolo successivo.

Riesce a coglierlo di sorpresa utilizzando l’ “Arte della Carta” che crea un’immagine residua. Quando Lucci attacca, lei si avvicina di soppiatto a lui con un pezzo nascosto di amalgatolite.

Dopo averlo indebolito quindi, lo fa addormentare all’istante con un morso al collo. Ora è lecito domandarsi quali altri tipi di abilità potrebbe avere a disposizione. Ora che è una delle principali alleate di Vegapunk e degli altri, è probabile che da questo si vedranno altre sue abilità.

La domanda principale però riguarda la conferma del possesso dei poteri del Frutto del Diavolo. Qualora questo venisse confermato, allora significherebbe che anche l’originale Stussy aveva questi poteri.

Fonte – Comicbook