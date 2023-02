L’attacco dei giganti: Isayama mette all’asta la sua scrivania di lavoro

L’Attacco dei Giganti non fa che attirare l’attenzione degli appassionati in continuazione e di sicuro l’annuncio della data di uscita della terza parte della quarta stagione ne riflette il motivo.

Hajime Isayama ha fatto anche parlare di sé in alcune interviste dove ha espresso il suo stato d’animo dopo la conclusione del manga qualche anno fa. Ora Studio MAPPA cerca di fare lo stesso con l’adattamento animato.

Isayama ha affermato in precedenza che molto probabilmente non creerà un sequel per il suo manga. Il suo sogno ormai rinomato è di possedere una propria sauna.

Tuttavia abbiamo riportato di recente un suo messaggio enigmatico dove afferma che potrebbe scrivere quindici pagine senza però promettere nulla.

Oggi però vogliamo riportare che il mangaka vorrebbe mettere all’asta la scrivania sulla quale ha lavorato nella creazione e sviluppo del manga che ha segnato tantissimi lettori in tutto il mondo.

Lo stesso Isayama ha comunicato che la scrivania che metterà all’asta è quella usata per lavorare a L’Attacco dei Giganti.

“Questa scrivania è stata fatta su ordinazione da mio padre che era un designer di mobili in modo che potessi concentrarmi sul mio lavoro”, spiega Isayama.

È stato realizzato da “Nitto Mokko” a Hita, la sua città natale. Su questa scrivania, lui e i suoi assistenti hanno lavorato per circa quattro anni.

Isayama condivide anche i momenti più intimi, come quando ci mangiava il bento, o quando finiva per addormentarsi.

“Quando ero nervoso prima della scadenza, quando pensavo a come sviluppare la storia e tutto il tempo che ho dedicato alla produzione” in questo modo si evince tutto l’impegno e la passione che ci ha messo.

Il mangaka fa riferimento anche all’animazione digitale, ormai diventata mainstream. Crede che la produzione di manga da parte di molti stia scomparendo.

Quindi una scrivania grande è inutile, ma è una scrivania che ha un profondo affetto per Isayama.

“Ho lasciato la mia firma e un’illustrazione per l’asta. Per cercare di affrontare le diverse tristi notizie di questi giorni e rendere il mondo un po’ più sereno, doneremo il prezzo d’acquisto a “Medici Senza Frontiere” conclude nobilmente Hajime Isayama.

Per promuovere questa sua iniziativa, il mangaka ha anche realizzato un video. L’asta di cui stiamo parlando si svolgerà all’Angoulême International Comics Festival, e terminerà l’11 febbraio di quest’anno.

Fonte – Comicbook