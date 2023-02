One Piece Netflix: cosa ne pensa il pubblico delle prime immagini?

One Piece di casa Netflix ha mostrato al pubblico le prime immagini ufficiali con annesso periodo di uscita, confermando l’arrivo della serie sulla piattaforma streaming nel corso del 2023. Sicuramente c’è molta attesa intorno a questa produzione, visto che parliamo di uno dei manga e anime più famosi della storia.

Nella giornata di oggi abbiamo avuto modo di vedere il primo poster ufficiale della serie insieme a una key visual ritraente i primi membri dei Mugiwara sulla spiaggia, pronti a partire per una meravigliosa avventura. Ovviamente queste prime immagini erano molto attese, e tramite Comic Book scopriamo il pensiero del pubblico al riguardo.

Gli appassionati sembrano aver apprezzato questo “first look” alla serie Netflix dedicata al franchise di Eiichiro Oda, così come ci riportano i numerosi commenti fatti tramite Twitter. Il primo poster, quello che rivela il periodo di uscita mostra Luffy di spalle con un braccio alzato, mentre l’altro l’intera ciurma su una spiaggia.

One Piece: cosa ne pensa il pubblico delle prime immagini del live action Netflix?

In calce possiamo vedere uno dei primi commenti entusiasti:

Come vedete qualcuno è comunque contento di questo live action, anche se le ultime trasposizioni non hanno soddisfatto il pubblico, come ad esempio Death Note oppure Cowboy Bebop. Anche per questo il pubblico era preoccupato, anche se alla fine è subentrato Oda a supervisionare il tutto.

Alcuni dicono che hanno comunque timore di questa serie, anche se questo primo sguardo alla fine sembra davvero buono:

I'm scared to admit it but this might actually be pretty good https://t.co/1ByCr9ZhJ7 — Kugl 📌 COMMS OPEN (@kuglschreibah) January 30, 2023

D’altronde nonostante tutti i pregiudizi, a volte giustificati, il pubblico ha dato un primo giudizio positivo a queste prime immagini, che mostrano addirittura gli altri membri dell’equipaggio. Alcuni affermando addirittura di aver sottoscritto l’abbonamento a Netflix solo per guardare questo show:

I'll get a Netflix subscription specifically for this show, i have high hopes but please don't make me regret it 😭😭❤️❤️❤️ https://t.co/5qFVpFgwNy — Yara (@yarathenerd) January 30, 2023

Altri tweet parlano della positività del tutto con dei meme dedicati, mentre altri esprimono il loro amore verso gli attori, probabilmente già visti in qualche altra produzione. Insomma, anche se non sembrava queste prime immagini hanno davvero convinto il pubblico, che è in trepidante attesa di un primo trailer ufficiale.

La serie è prevista per il 2023, quindi per forza di cose nei prossimi mesi avremo sicuramente nuove immagini e clip dedicate a questa nuova missione di Netflix.

