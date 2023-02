Tra le uscite targate Panini Comics del 2 febbraio 2023 troviamo il terzo volume di The Department of Truth e un nuovo numero della serie dedicata alle Tartarughe Ninja.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 2 febbraio.

Le uscite Panini Comics del 2 febbraio 2023

Teenage Mutant Ninja Turtles 58

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #101/103, Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2020

La guerra che ha devastato New York è finita, e in una metropoli profondamente mutata le Tartarughe Ninja dovranno vedersela con nuove fazioni e nuovi nemici, potendo contare su un numero di alleati quanto mai esiguo.

Ma che ruolo avranno in tutto questo Karai e Leatherhead?

E che ne sarà del Clan del Piede?

Comincia qui una nuova era per le TMNT… e no, non stiamo esagerando!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

The Department of Truth 3

Un Paese Libero

17,00 €

Contiene: The Department of Truth (2020) #6/7, #14/17

Turner sta camminando sul sentiero difficile che porta alla verità, scoprendo, a ogni suo passo, che i segreti nascosti dal Dipartimento sono molto di più di quelli che immaginava.

Un cammino che lo farà approdare al cuore nero del complottismo e delle leggende metropolitane, dove non ti puoi fidare nemmeno della tua ombra, mentre il mondo sta per essere cambiato per sempre dai pensieri che diventano materia.

Questo e molto altro nel terzo, incredibile volume di Department of Truth di James Tynion IV (Batman) e Martin Simmonds (Dying is Easy).

THE DEPARTMENT OF TRUTH, VOL. 3 is in stores Wednesday! Six acclaimed guest artists join Eisner winner JAMES TYNION IV and MARTIN SIMMONDS to uncover the deep, tangled roots of the Department of Truth.https://t.co/KYGnC1qiWW pic.twitter.com/KyZ6ChZEO6 — Image Comics (@ImageComics) April 25, 2022

Lego Star Wars: Incredibili Astronavi

8,90 €

Contiene: La minifigure di Poe Dameron!