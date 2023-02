Hell’s Paradise: il mangaka sta lavorando a un nuovo progetto

Hell’s Paradise sta per ricevere un adattamento animato sviluppato da Studio MAPPA e oggi vogliamo riportate che Yuji Kaku sta lavorando ad un nuovo progetto. Questo dimostra che nonostante la prima stagione anime di Hell’s Paradise sia pronta a fare il suo debutto, questo non sta distraendo Kaku. In effetti pare proprio che il mangaka stia lavorando più duramente che mai, e questo perché ha un nuovo progetto segreto in lavorazione.

L’aggiornamento arriva proprio dal mangaka stesso. Recentemente ha pubblicato un messaggio enigmatico direttamente sulla sua pagina Twitter. In questo modo ha potuto condividere ciò a cui starebbe lavorando senza scendere troppo nei dettagli.

Yuji Kaku ha condiviso che il primo mese del 2023 si è concluso mentre era completamente immerso nel suo lavoro. Questo già basta per far sospettare qualcosa ma il mangaka sostiene che sia ancora troppo presto per annunciare il progetto su cui sta lavorando. “Mi sento un po’ turbato” confessa inaspettatamente Kaku.

Il suo messaggio si conclude tornando a parlare dell’anime di Hell’s Paradise, che inizierà ad aprile, mostrando una certa curiosità e impazienza.

Come si può capire da questo messaggio, Kaku ha lavorato facendo attenzione a non far trapelare nulla su questo nuovo progetto. Chiaramente tutti i fan non hanno idea di cosa si tratti. Probabilmente Kaku potrebbe disegnare un manga completamente nuovo o forse potrebbe trattarsi di una nuova storia a uno dei suoi lavori attuali.

Dopotutto, Kaku ha già un certo numero di serie al suo attivo. Da Hell’s Paradise ad Ayashimon, il mangaka ha svolto un lavoro sicuramente impressionante fino ad oggi. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da poter condividere ma continuante a seguirci perché saremo pronti ad aggiornarvi su questo progetto misterioso.

Per quanto riguarda quello che è noto, il manga di Kaku, Hell’s Paradise, farà il suo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione anime questa primavera. All’inizio di questa settimana, MAPPA ha rilasciato un nuovo trailer per la serie, che promette di essere violento e sanguinoso come si immaginava.