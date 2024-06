The Elusive Samurai: un trailer meraviglioso tra spade e samurai

“The Elusive Samurai” farà il suo atteso debutto quest’estate e finalmente è stata annunciata una data di uscita per il nuovo anime, insieme a un trailer inedito. Questa serie è una delle tante novità previste nel palinsesto estivo 2024 e rappresenta l’ultima aggiunta alla lista di successi d’azione provenienti dal magazine Weekly Shonen Jump della Shueisha. L’attesa è grande, considerando il successo che Weekly Shonen Jump ha ottenuto con i suoi ultimi anime, e finalmente potremo presto vedere cosa ha da offrire.

“The Elusive Samurai” ha fissato la sua uscita ufficiale per il 6 luglio in Giappone. Nonostante ciò, al momento non ci sono informazioni ufficiali riguardo a un possibile versione italiana, ma non possiamo escludere la possibilità di una distribuzione internazionale. Per celebrare questo annuncio, è stato pubblicato un nuovo trailer che offre una visione più approfondita dell’anime, mostrando per la prima volta l’azione e l’atmosfera che ci aspetta.

Se sei curioso di saperne di più sulla trama di “The Elusive Samurai”, puoi dare un’occhiata al manga prima dell’uscita dell’anime. I volumi sono stati pubblicati da Planet Manga. La sinossi del primo volume del manga introduce il protagonista, Tokiyuki, che dopo il massacro della sua famiglia per mano del traditore Ashikaga Takauji, fugge con l’aiuto di pochi leali alleati.

Uno di loro è Suwa Yorishige, alleato del clan Hojo e signore della Provincia di Suwa. Yorishige, leggermente eccentrico, afferma di avere poteri chiromanti e prevede che Tokiyuki diventerà un giorno il sovrano del Giappone. Tuttavia, per il momento, la priorità è scappare dal territorio nemico.

In attesa del debutto dell’anime, i fan possono prepararsi immergendosi nel mondo del manga e scoprire le origini avventurose di “The Elusive Samurai”. La serie promette di offrire una combinazione avvincente di azione, intrighi e personaggi affascinanti. Con una trama che mescola tradizione e rivolta, ci si può aspettare di essere trascinati in un viaggio emozionante attraverso l’antico Giappone, dove le alleanze cambiano e i segreti vengono rivelati. Il successo di “The Elusive Samurai” dipenderà anche dalla sua capacità di coinvolgere gli spettatori con una narrazione avvincente e un character design accattivante, elementi cruciali per catturare l’attenzione del pubblico e conquistare il cuore degli appassionati di anime.

Fonte Comic Book